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Букингемский дворец подготовился к смерти королевы Великобритании

00:30 17.03.2017
Елизавета II Фото с сайта pixabay.com
Елизавета II Фото с сайта pixabay.com
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В Букингемском дворце разработан подробный план действий на случай смерти королевы Великобритании Елизаветы II. О том, как будут развиваться события, узнало издание The Guardian.

Предполагается, что королева скончается после непродолжительной болезни. После ее смерти принц Чарльз станет королем.

Личный секретарь королевы сообщит о ее кончине премьер-министру страны. Причем, это будет сделано не открытым текстом, а с помощь специального кода. Он должен будет сказать: «Лондонский мост рухнул».

После этого будет активирована система тревожного оповещения ВВС, созданная еще в период «холодной войны». Таким образом о смерти королевы будут информированы все британские СМИ. У большинства из них уже заготовлены соответствующие материалы – статьи, подборки фото, фильмы.

Принц Чарльз после коронации совершит поездку по стране, посетив Эдинбург, Белфаст и Кардифф для совершения службы памяти о королеве и встретится с местными властями. Похоронам Елизаветы II будут предшествовать военный парад и траурные шествия. Отпевание королевы состоится в Вестминстерском аббатстве, а похоронят ее в усыпальнице Виндзорского замка.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет, после смерти ее отца, короля Георга VI. Является старейшим и самым долго правящим монархом за всю историю Великобритании.
 

Темы: Великобритания, Общественно-политическая жизнь за рубежом, СМИ в мире
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Комментарии читателей
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17.03.2017, 01:59
Боже!

Храни королеву!
17.03.2017, 00:56
МВИ

Бабушка вообще-то похоже не собирается ни отдавать трон и ничего не намекает на уход из жизни. Так что Чарльз так и не дождётся коронования.
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