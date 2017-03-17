Букингемский дворец подготовился к смерти королевы Великобритании

В Букингемском дворце разработан подробный план действий на случай смерти королевы Великобритании Елизаветы II. О том, как будут развиваться события, узнало издание The Guardian.

Предполагается, что королева скончается после непродолжительной болезни. После ее смерти принц Чарльз станет королем.

Личный секретарь королевы сообщит о ее кончине премьер-министру страны. Причем, это будет сделано не открытым текстом, а с помощь специального кода. Он должен будет сказать: «Лондонский мост рухнул».

После этого будет активирована система тревожного оповещения ВВС, созданная еще в период «холодной войны». Таким образом о смерти королевы будут информированы все британские СМИ. У большинства из них уже заготовлены соответствующие материалы – статьи, подборки фото, фильмы.

Принц Чарльз после коронации совершит поездку по стране, посетив Эдинбург, Белфаст и Кардифф для совершения службы памяти о королеве и встретится с местными властями. Похоронам Елизаветы II будут предшествовать военный парад и траурные шествия. Отпевание королевы состоится в Вестминстерском аббатстве, а похоронят ее в усыпальнице Виндзорского замка.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет, после смерти ее отца, короля Георга VI. Является старейшим и самым долго правящим монархом за всю историю Великобритании.

