В Черное море вошел французский фрегат-«невидимка»

В акваторию Черного моря вошел французский ракетный фрегат «Лафайет». Он направляется в болгарский порт Варна, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посла Франции в Болгарии Эрика Лебеделя.

Отличительной чертой данного корабля является то, что его корпус и надстройки выполнены по технологии «стелс», затрудняющей обнаружение его радарами. На борту фрегата противокорабельные ракеты «Экзосет», дальность действия которых состаляет 70 км, и ЗРК «Новаль-Кроталь».

Агентство отмечает, что с возникновением конфликта на Украине в Черное море зачастили корабли США и нечерноморских государств, входящих в НАТО. Таким образом они демонстрируют свою поддержку союзникам и партнерам по альянсу. Согласно Конвенции Монтре, корабли этих стран не могут задерживаться в Черном море дольше 21 дня.

