]]> ]]>
Главная В мире Новости

В Черное море вошел французский фрегат-«невидимка»

01:53 17.03.2017
Фрегат «Лафайет». Фото Jean-Michel Roche с сайта wikipedia.org
Фрегат «Лафайет». Фото Jean-Michel Roche с сайта wikipedia.org
Материалы по теме:

В акваторию Черного моря вошел французский ракетный фрегат «Лафайет». Он направляется в болгарский порт Варна, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посла Франции в Болгарии Эрика Лебеделя.

Отличительной чертой данного корабля является то, что его корпус и надстройки выполнены по технологии «стелс», затрудняющей обнаружение его радарами. На борту фрегата противокорабельные ракеты «Экзосет», дальность действия которых состаляет 70 км, и ЗРК «Новаль-Кроталь».

Агентство отмечает, что с возникновением конфликта на Украине в Черное море зачастили корабли США и нечерноморских государств, входящих в НАТО. Таким образом они демонстрируют свою поддержку союзникам и партнерам по альянсу. Согласно Конвенции Монтре, корабли этих стран не могут задерживаться в Черном море дольше 21 дня.
 

Темы: Франция, Чёрное море, Армии иностранных государств, Военно-политический блок НАТО
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.03.2017, 03:03
Чугункин

"В Черное море вошел французский фрегат-«невидимка»"....договорились, Россия его тоже "видеть" не будет.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.