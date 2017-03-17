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В Новой Зеландии реку наделили правами человека

21:45 17.03.2017
Река Уангануи. Фото с сайта wikipedia.org
Река Уангануи. Фото с сайта wikipedia.org
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Новозеландская река Уангануи стала первым в мире водоемом, официально наделенной правами человека. Об этом сообщает издание The Guardian.

Инициатива признания реки живым существом и предоставления ей соответствующих прав исходила от племени маори, проживающего поблизости. Представители этого народа считают реку своим предком.

На то, чтобы добиться своего маори потребовалось 140 лет. В итоге власти страны приняли закон, согласно которому ущерб, нанесенный реке, приравнивается к вреду самому племени. Наряду с этим водоему назначены два попечителя: один из них – представитель маори, другой – государства.

Издание отмечает, что власти создали прецедент, которым могут воспользоваться и другие местные народы, чтобы приравнять к живым существам их священные объекты.
 

Темы: Новая Зеландия, Водоемы, Законотворческая деятельность в мире
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Комментарии читателей
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18.03.2017, 00:20
новозеландец

Хочу сказать две вещи. Кремлю и МИДу следует учитывать то, что в лице маори Россия имеет естественного союзника в Новой Зеландии. Маори относятся к русским совсем не так, как к другим выходцам из Европы, и потому не употребляют по отношению к нам слово pakeha. Далее, многие здешние геграфические названия даны предками маори. Также, как английский, зык маори использует латинский алфавит, но правила произношения слов в нём отличаются от английского. Маори очень обижаются, когда их названия коверкаются на английский лад. Негоже русским в Москве и посольстве в НЗ уподобляться англичанам. Название Wanganui произносится, как Вангануи. Недавно это название уточнили, и потому название реки (а также города) уже пишется, как Whanganui - ближе всего это произносится по-русски, как Фангануи.
18.03.2017, 00:16
Кирилл.

Вот очень своевременно! А то тут некоторым "членам КПСС с 1975-го года" всё неймётся сибирские реки вспять повернуть да Байкал осушить.
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