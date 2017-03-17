В Новой Зеландии реку наделили правами человека

Новозеландская река Уангануи стала первым в мире водоемом, официально наделенной правами человека. Об этом сообщает издание The Guardian.

Инициатива признания реки живым существом и предоставления ей соответствующих прав исходила от племени маори, проживающего поблизости. Представители этого народа считают реку своим предком.

На то, чтобы добиться своего маори потребовалось 140 лет. В итоге власти страны приняли закон, согласно которому ущерб, нанесенный реке, приравнивается к вреду самому племени. Наряду с этим водоему назначены два попечителя: один из них – представитель маори, другой – государства.

Издание отмечает, что власти создали прецедент, которым могут воспользоваться и другие местные народы, чтобы приравнять к живым существам их священные объекты.

