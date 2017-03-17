К «докладу НАТО о КВН» стоит отнестись серьезно

Аналитики из пограничной с Россией страны НАТО причислили игру КВН к информационному пропагандистскому оружию

«Клуб веселых и находчивых» существует уже 56 лет. Многое бывало в его истории, но такой блестящей юморески, которую за деньги министерства обороны Латвии написал расположенный в Риге «Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom», еще не было.

Признать ее уникальной мешает только тот факт, что ранее в соседней Литве уже выходил аналитический доклад о борьбе с «российской пропагандой», из которого следует, что КВН «является шоу с закодированными политическими посланиями».

Нынешний доклад называется «Stratcom смеется: в поисках аналитической сети». Однако приведенные ниже факты в документе приводятся вовсе без юмора, напротив, со звериной серьезностью.

КВН описывается как бизнес-модель, которая «стала возможна и растет» благодаря «особенным отношениям» владельца бренда «КВН» с Кремлем. «КВН-машина», заявляют натовские исследователи, дает Кремлю «доступ к специфической, стратегической аудитории, готовой служить режиму».

Посему дальнейшее изучение феномена КВН должно быть посвящено восприятию различных аудиторий, «чтобы определить эффективность такого типа стратегической политической коммуникации».

Подобное «открытие» действительно вызвало у российской аудитории смех. Один из основателей и первых игроков, а ныне постоянный член жюри КВН Юлий Гусман подчеркнул, что «так все и задумывалось 56 лет тому назад: «Замечательные люди придумали КВН именно как оружие против НАТО – и столько времени его оттачивали, и сейчас, слава богу, отточили».

При этом он добавил, что «сейчас такие времена, что скоро будут обвинять и детский «Голос», мол, «они специально поют детскими голосами».

Официальный представитель МИДа Мария Захарова написала у себя в Facebook следующее: «Не удивлюсь, если в глубинах этой аналитики Галустян и Ревва названы информационно-стратегическими подрывниками».

Галустяна, кстати, после недавней пародии на Рамзана Кадырова российские оппозиционеры действительно обвиняли в том, что он намеренно «обеляет» образ главы Чечни и предварительно согласовал свое выступление с объектом пародии.

В свою очередь постоянное представительство России при НАТО задалось вопросом, сколько стоило это исследование. «Ура! Наконец-то вычислили самое страшное оружие России. Интересно, сколько времени и денег на это ушло?» – говорится в Twitter постпредства.

На первый взгляд это исследование действительно вызывает лишь желание отшутиться. КВН и юмор в целом как стратегическое оружие – да как до такого можно додуматься?

Но ничего принципиально нового в подобных «исследованиях» нет. Во время холодной войны с обеих сторон регулярно появлялись «аналитические доклады», в которых «оружием» объявлялись и анекдоты, и комедии, и сатира, и театр.

Так что Америку в Риге не открыли. Просто вернулись к уже проверенным временем мифам и штампам. И вряд ли это будет иметь серьезные последствия. Украина запрещает у себя и сугубо развлекательную продукцию из РФ, но благодаря интернету никаких проблем с доступом к современному русскоязычному кинематографу и телевидению жители этой страны не имеют.

И даже если по итогам «исследования» Stratcom кому-то в Прибалтике придет в голову запретить трансляции КВН – что ж, люди просто будут смотреть его в интернете.

Печально другое. «Оружием Кремля» в последнее время называют практически все исходящее из России, включая мультфильм «Маша и Медведь». Это опять же до боли напоминает те времена, когда все, исходящее из США – от джаза до джинсов - в СССР воспринималось как государственная пропаганда Вашингтона. Но, убеждая народонаселение во «вредоносности» всего заокеанского, политическая элита, а в особенности – их дети - с удовольствием употребляли «запрещенку».

В сравнении идеологии современных стран НАТО с позднесоветской тоже нет ничего нового, но это уже не сравнения, а прямая аналогия. Если вдруг появится информация, что дети и внуки прибалтийских и польских лидеров – фанаты КВН и «Маши и Медведя», это не вызовет ни малейшего удивления.

Пожалуй, единственное, что немного успокаивает относительно интеллектуального уровня аналитики НАТО – это то, что рижский центр Stratcom по сути самозванцы. Данная общественная структура была основана в 2014 году по инициативе Великобритании, Германии, Италии, Польши и трех прибалтийских стран. Официально какого-либо отношения к НАТО она не имеет, о чем жирным шрифтом говорится в разделе «О проекте» на сайте центра. Но в названии и символике Stratcom слово «НАТО» используется часто – на манер того, как Украина, Грузия и Молдавия нередко ставят рядом со своим флагом флаг Евросоюза.

Как отмечает латвийский политик Владимир Линдерман, «Центр стратегических коммуникаций НАТО» звучит очень грозно и зловеще, но вообще-то это трехэтажный особнячок в Риге, в прошлом там размещался военкомат Ленинградского района... В особнячке работает десяток циничных молодых людей и девушек, которые за хорошие зарплаты сочиняют для НАТО «аналитические стратегические исследования». Встречаются двое на работе, один другому: «Посмотрел вчера КВН по русскому ТВ, довольно смешно...» – «Эврика! Про КВН мы еще не писали. Сбацаем? Мол, секретное оружие Путина и все такое...» И начальство хавает эту галиматью».

Расположенное в той же Риге русскоязычное издание «Медуза» успокаивает своих читателей: мол, не волнуйтесь, Stratcom – это еще не НАТО, не думайте, что альянс сошел с ума.

Но проблема в том, что прав Линдерман, а не «Медуза». Формально Stratcom не является подразделением НАТО, но западные аналитики от политики и создают и сами же с удовольствием потребляют полную галиматью – взять хотя бы недавний фильм CNN про Владимира Путина, где за высокоинтеллектуальные откровения выдавались откровения фриков, которых даже российские либералы презрительно называют «демшиза».

Но низкий, прямо скажем – отрицательный - уровень натовской аналитики на российскую тематику – это вовсе не повод для оптимизма. Невменяемый противник куда опаснее вменяемого. А когда за аналитику выдают детские «страшилки», о вменяемости говорить не приходится.

До тех пор, пока Россию не начнут изучать – вместо того, чтобы Россией пугать - говорить о полноценном и, главное, эффективном и продуктивном диалоге со странами НАТО не приходится. И тут уж не до шуток.