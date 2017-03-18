Дональд Трамп впервые провел встречу с Ангелой Меркель
Президент США Дональд Трамп впервые после вступления в должность встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Их встреча состоялась в Вашингтоне.
На переговорах стороны обсудили двусторонние отношения, перспективы выстраивания отношений с Россией, а также ситуацию на Украине и в Афганистане. Трамп подчеркнул, что США сохраняют приверженность Североатлантическому альянсу, пишет РБК.
«Я вновь заявил канцлеру Меркель о своей серьезной поддержке НАТО, а также о необходимости наших союзников по НАТО вносить справедливую долю на оборонные нужды», — заявил Трамп на пресс-конференции.
Президент США отметил, что торговые связи между Вашингтоном и Берлином не «фантастически хороши». Меркель выразила надежду, что США и Европейский cоюз смогут возобновить переговоры по торговому соглашению. Трамп подчеркнул, что не верит в политику изоляции, однако торговая политика должна быть справедливой.
Затрагивая тему России во время переговоров, стороны отметили, что они не против налаживания отношений с Москвой, однако при этом все стороны конфликта на Украине должны соблюдать минские соглашения.
Во время разговора Трамп затронул тему прослушивания своих разговоров бывшим президентом США Бараком Обамой. Он заявил, что, несмотря на все противоречия, у них с Меркель, «по крайней мере, есть нечто общее». Президент США имел в виду, что, по данным Wikileaks, администрация Обамы прослушивала телефонные разговоры немецкого канцлера.
Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно критиковал политику Германии в отношении беженцев. Выступая на пресс-конференции, Меркель сказала, что по этому вопросу они провели обмен мнениями.
«У нас состоялся разговор, в ходе которого мы пытались решить и те аспекты, по которым у нас есть разногласия. Но пытались объединить людей и найти компромиссы, которые будут приемлемы для всех», — подытожила канцлер Германии.