Дональд Трамп впервые провел встречу с Ангелой Меркель

Президент США Дональд Трамп впервые после вступления в должность встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Их встреча состоялась в Вашингтоне.

На переговорах стороны обсудили двусторонние отношения, перспективы выстраивания отношений с Россией, а также ситуацию на Украине и в Афганистане. Трамп подчеркнул, что США сохраняют приверженность Североатлантическому альянсу, пишет РБК.

«Я вновь заявил канцлеру Меркель о своей серьезной поддержке НАТО, а также о необходимости наших союзников по НАТО вносить справедливую долю на оборонные нужды», — заявил Трамп на пресс-конференции.

Президент США отметил, что торговые связи между Вашингтоном и Берлином не «фантастически хороши». Меркель выразила надежду, что США и Европейский cоюз смогут возобновить переговоры по торговому соглашению. Трамп подчеркнул, что не верит в политику изоляции, однако торговая политика должна быть справедливой.

Затрагивая тему России во время переговоров, стороны отметили, что они не против налаживания отношений с Москвой, однако при этом все стороны конфликта на Украине должны соблюдать минские соглашения.​​

Во время разговора Трамп затронул тему прослушивания своих разговоров бывшим президентом США Бараком Обамой. Он заявил, что, несмотря на все противоречия, у них с Меркель, «по крайней мере,​ есть нечто общее». Президент США имел в виду, что, по данным Wikileaks, администрация Обамы прослушивала телефонные разговоры немецкого канцлера.

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно критиковал политику Германии в отношении беженцев. Выступая на пресс-конференции, Меркель сказала, что по этому вопросу они провели обмен мнениями.

«У нас состоялся разговор, в ходе которого мы пытались решить и те аспекты, по которым у нас есть разногласия. Но пытались объединить людей и найти компромиссы, которые будут приемлемы для всех», — подытожила канцлер Германии.