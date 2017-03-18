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Трамп не стал пожимать руку Меркель после встречи в Белом доме

10:43 18.03.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Президент США Дональд Трамп не стал повторно пожимать руку канцлеру Германии Ангеле Меркель во время фотосессии в Белом доме, пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

После переговоров лидеры двух стран позировали фотографам в Овальном кабинете. Журналисты попросили их пожать друг другу руки, однако американский президент проигнорировал просьбу. Меркель наклонилась к своему коллеге и спросила, пожмет ли он ей руку, но Трамп никак не отреагировал на ее предложение.

Лидеры двух стран обменялись рукопожатием перед началом переговоров, когда президент США встречал канцлера Германии перед Белым домом.

Ряд СМИ не исключают, что Трамп в общем шуме не расслышал предложения Меркель. Другие пишут, что он "не захотел" пожимать руку канцлеру Германии.

Темы: Ангела Меркель, Дональд Трамп, Германия, США, Визиты и важные переговоры зарубежных политиков
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Комментарии читателей
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18.03.2017, 22:35
Значит Трамп "построил" нашу Фрау!

И это правильно!
18.03.2017, 22:34
Во-первых, Путин человек НЕ бедный.

А, во-вторых, Путин, по мнению мировых СМИ, первый человек в мире. ) Обамы-то теперь нет. ))) А у Трампа забот ВНУТРИ страны, как говорится, полным-полно....
18.03.2017, 21:54
Европеец

Тут многие верят, что встретит Трампа в коридоре на G20.
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