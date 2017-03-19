Конгресс США признал отсутствие сговора между командой Трампа и РФ

Конгресс США не нашел доказательств сговора между людьми из предвыборного штаба президента страны Дональда Трампа и российскими властями. Об этом сообщает The Hill со ссылкой главу комитета по разведке Палаты представителей США Девина Нуньеса.

«Я дам вам очень простой ответ: нет», — цитирует издание заявление парламентария в эфире телеканала Fox News.

На вопрос о возможных утечках информации из ФБР с целью подрыва авторитета американского лидера Нуньес ответил: «Довольно очевидно, что это и происходит».

Некоторые американские политики продолжают обвинять Россию во вмешательстве в президентские выборы в США. Якобы именно этим и обуславливается победа Трампа. Москва все обвинения в свой адрес отвергает.

