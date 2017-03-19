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Конгресс США признал отсутствие сговора между командой Трампа и РФ

21:49 19.03.2017
Дональд Трамп. Фото Gage Skidmore с сайта wikimedia.org
Дональд Трамп. Фото Gage Skidmore с сайта wikimedia.org
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Конгресс США не нашел доказательств сговора между людьми из предвыборного штаба президента страны Дональда Трампа и российскими властями. Об этом сообщает The Hill со ссылкой главу комитета по разведке Палаты представителей США Девина Нуньеса.

«Я дам вам очень простой ответ: нет», — цитирует издание заявление парламентария в эфире телеканала Fox News.

На вопрос о возможных утечках информации из ФБР с целью подрыва авторитета американского лидера Нуньес ответил: «Довольно очевидно, что это и происходит».

Некоторые американские политики продолжают обвинять Россию во вмешательстве в президентские выборы в США. Якобы именно этим и обуславливается победа Трампа. Москва все обвинения в свой адрес отвергает.
 

Темы: Дональд Трамп, Россия, США, Федеральное бюро расследований США (ФБР), Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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20.03.2017, 00:00
Гость: Ну всё.

Мир.Дружба.Жвачка.
19.03.2017, 22:59
Гость: Кирилл.

То есть Путин ещё и весь Конгресс назначил!
19.03.2017, 22:34
Гость: Роман

Трамп начал делать то что выгодно Республиканцам и они приослабили давление.
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