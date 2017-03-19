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Молдавский экс-депутат задержан по делу о шпионаже в пользу России

20:26 19.03.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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 Бывший депутат парламента Молдавии Юрий Болбочану задержан по делу о шпионаже и измене Родине, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" источники в Генеральной прокуратуре Молдавии.

По словам источников, Болбочану был задержан в пятницу вечером, после того, как были проведены обыски в его доме. Что было найдено при обысках и какой статус у задержанного - подозреваемый или обвиняемый - не сообщается. Генпрокуратура официально не сообщала о задержании бывшего депутата, хотя постановление о задержании подписано прокурорами.

Согласно постановлению, уголовное преследование начато летом прошлого года в соответствие со ст. 337 "Измена Родине" и ст. 338 "Шпионаж" УК Молдавии. Дело ведет прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Из документа следует, что "Болбочану поддерживал контакты с помощником военного атташе посольства России в Молдавии Александром Грудиным и передавал ему какую-то информацию".

В постановлении отмечается, что во время своих встреч Болбочану и Грудин предпринимали строгие меры конспирации.

"Принимая во внимание события на Украине, не исключается возможное участие офицеров российских спецслужб в организации или поддержке событий, направленных на дестабилизацию социально-политической ситуации в Молдове", - отмечается в постановлении.

Ю.Болбочану был депутатом по спискам Демократической партии в предыдущем парламенте, который был избран 25 ноября 2010 года. В начале марта 2014 года, за полгода до истечения мандата, он заявил о том, что разочаровался в Демпартии, и заявил о выходе из ДПМ и ее парламентской фракции. Он фигурировал тогда в списке из восьми депутатов, которых пытались подкупить с целью развала парламентского большинства, дестабилизации ситуации в стране и провоцирования досрочных выборов.

Темы: Россия, Молдавия, Разведка и шпионаж в мире
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Комментарии читателей
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19.03.2017, 22:39
Олеся

Великая тайна рецептуры портвейна Гратиешты :)))
19.03.2017, 22:14
Иван

А что может интересовать Россию в Молдавии, чтобы вербовать там шпионов? Абсолютно ничего. Чушь какая-то с этой шпионской историей.
19.03.2017, 21:38
мик

похоже на охоту на ведьм: встречался и передавал какую то информацию, - это нио чем. Скажите какую, и если эта какая то секретна то судите и отправляйте из солнечной МССР в Сибирь. А так обвинителей в Сибирь надо.
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