Новая тактика России по развалу Украины

В СБУ рассказали о плане Москвы дестабилизировать «незалежную»

Россия пытается использовать гагаузов, русинов и венгров для развала Украины. Об этом, как передает УНИАН, в ходе пресс-конференции заявил глава СБУ Василий Грицак.

По словам Грицака, Украина в ближайшем будущем может столкнуться с протестными явлениями в южных и западных регионах страны, где проживает большое количество других этносов, которые якобы будут использованы российскими спецслужбами для дестабилизации. Глава СБУ считает, что «новая тактика России» основывается на этническом факторе, а конечной целью является разрушения действующего административно-территориального устройства Украины.

«Российская сторона не оставляет идею федерализации Украины и для распространения автономных настроений пытается использовать этнические факторы на западе и юго-западе Украины», — сказал он.

По его словам, для достижения этих целей могут быть задействованы проживающие в стране венгры, болгары, гагаузы и русины. Глава СБУ также заверил, что спецслужбы будут противостоять подобным угрозам.

Не совсем понятно, каким образом, по мнению Грицака, Россия собирается использовать эти меньшинства, если болгар на Украине 160 тысяч (0,4% от населения), венгров 120 тысяч (0,3%), поляки и румыны (по 0,3% населения), гагаузов и русинов и того меньше.

В декабре 2016-го глава Закарпатья Геннадий Москаль заявлял, что ни у кого нет сомнений, что российские спецслужбы работают на Закарпатье, используя определенную часть русинов. Однако, по его словам план дестабилизации, названный им «планом Суркова», «абсолютно нереален».

Отметим, что различные этнические группы после 2014-го года на фоне войны в Донбассе и разговоров о децентрализации неоднократно обращались к киевским властям с просьбами о создании для них автономий. Число таких обращений резко возросло после того, как президент Петр Порошенко в июне 2016 года анонсировал изменения в Конституции Украины, касающиеся статуса Крыма. По ним, признается право крымских татар на самоопределение «в составе суверенного и независимого украинского государства» и создание в Крыму автономии.

Напомним, в июле 2016-го к Порошенко с предложением создать в Одесской области территориальную автономию обратилась Инициативная группа Союза гагаузов Украины. До этого с просьбой о создании территориальной автономии в Одесской области к президенту Украины обращались представители болгарской диаспоры.

В конце того же года во Львове состоялся форум польской общины, на котором было принято решение потребовать от Киева экономической автономии области, в том же месяце сообщалось, что закарпатские русины решили добиваться своей национальной автономии на Украине путем признания результатов референдума 1991 года, на котором 78% жителей Закарпатья проголосовали за то, чтобы область получила статус самоуправляемой территории в составе Украины. Требования русинов были также направлены президенту Украины. Стоит ли говорить, что все это Киев оставил без ответа.

Новый всплеск недовольства национальных меньшинств вызвал закон о языковых квотах на радио, согласно которому 35% эфира должны составлять песни на украинском языке. Очевидно, что он был направлен против русского языка, однако под его удар попали и языки всех нацменьшинств, что породило дискуссию о возможности возникновения сепаратизма на Западе Украины.

Заявление президента Порошенко о необходимости принятия аналогичного закона о телевидении в марте этого года спровоцировало очередную порцию критики со стороны лидеров болгарской, венгерской и польской общин Украины, которые назвали эту инициативу «провокационной». Лидеры общин заявили, что потребуют введения квот для своих национальных языков.

— С точки зрения читателей российских СМИ многие действия украинской власти выглядят неадекватными, однако с позиции националистического государства они более чем логичны, — объясняет заявление главы СБУ директор Восточно-украинского центра стратегических инициатив Роман Травин.

— Украина — многонациональная страна, но ее изо всех сил сегодня стараются отформатировать и сделать моноязычной и монокультурной. Понятно, что в компактно проживающих и сохранивших свою идентичность национальных общинах это вызывает недовольство, а многие их представители настроены крайне оппозиционно к киевской власти. Поэтому опасения со стороны СБУ отчасти обоснованы.

— Если гипотетически представить себе, что Россия захотела бы осуществить то, о чем говорит Грицак, смогла бы?

— При определенных условиях, Россия вполне может использовать эти настроения и, вероятно, как-то пыталась их использовать. Но выступать системно с предложениями по федерализации, в условиях нынешней Украины, невозможно, несмотря на то, что это, казалось бы, совершенно легальная политическая деятельность. Ну а степень влияния и возможностей РФ на Украине в очередной раз преувеличивается на порядки для того, чтобы под традиционные — иначе не скажешь — мантры о российской угрозе, превентивно пресекать любые протесты, выходящие за рамки единственно правильной идеологии.

— Насколько по-вашему реален протестный потенциал венгерской, русинкой, польской и гагаузской общин? Являются ли они тем фактором, с которым нельзя не считаться?

— Он, безусловно, есть. Но он часто преувеличивается, как теми, кто ждет краха киевского режима, так и киевской властью, и ее сторонниками.

— А при каких условиях Польша, Венгрия, Чехия и Румыния могли бы поддержать сепаратизм своих соотечественников на Украине? Или это никак нереально, и Киеву на самом деле совершенно нечего бояться?

—В нынешней ситуации они этого делать не будут точно. Но Украина очень нестабильное государство, с сильным гражданским противостоянием и кучей других проблем, которые могут привести к взрыву, причем, если он и произойдет, то быстро и неожиданно. В такой ситуации, совершенно немыслимые сегодня решения со стороны Запада вполне могут стать реальностью, в том числе и по этому вопросу.

— Почему Киев категорически не хочет идти на уступки этим общинам, в то время, как татарам Порошенко обещает автономию?

— Ряд общественно-политических организаций, представляющих крымских татар, являются давними союзниками украинских националистов. Многие крымские татары поддержали «Майдан» и 2004 года и «Евромайдан». Сотрудничество и взаимная поддержка, в основном базировалась на подходе: «враг моего врага — мой друг», речь о России и русскоязычном населении Крыма. Если гипотетически предположить, что крымским татарам довелось бы жить, в украинском окружении, то уверен, что роман украинских националистов и татар бы не задался.

Кроме того, Крым Украина не контролирует и обещать можно все что угодно, тем более что, как мы знаем, на обещания Порошенко не скупится. Предоставление же автономии отдельным регионам уже сегодня или реальная, а не декларативная децентрализация, украинской властью рассматривается, как опаснейшее и вреднейшее явление, которого нельзя допустить ни в коем случае. Об этом собственно и говорит глава СБУ.

— В логике нынешней власти — все должны соглашаться со всем, что происходит на Украине, а кто проявляет недовольство — тот враг, «рука Кремля», сепаратист, — объясняет политолог Александр Дудчак.

— Именно попытками этой власти навязать всему населению чуждую ему идеологию и разрушается Украина. Неспособность и нежелание Киева удовлетворить элементарные требования нацменшинств создает напряженность в межэтнических отношениях. Украинская власть борется с взаимообогащающим разнообразием культур и диктаторскими методами навязывает этническую чистоту нации, которая «понад усе» (больше всех).

— Болгар на Украине всего 0,4% от населения, венгров, поляков и румын по 0,3. Как их можно использовать для дестабилизации?

— Дело не в процентах населения, представляющих национальные меньшинства, а в наплевательском отношении со стороны власти к тем, кто говорит не только на украинском языке. В первую очередь, это касается, по крайней мере, половины населения Украины, считающей русский язык своим родным языком.

Но если с русским языком и культурой ведут активную борьбу давно, то теперь взялись и за болгар, венгров, румын, поляков и т. д., в нарушении все международных норм и конвенций о сохранении и развитии национальных меньшинств. Дестабилизируют ситуацию в стране репрессии в отношении несогласных и политика, ведущая все население страны к нищете, вне зависимости от национальности.

— Лидеры общин неоднократно обращались к Порошенко с требованием автономии, однако они остались без ответа. А вот татарам автономию пообещали. Почему?

— Киев соглашается предоставить автономию крымским татарам и даже создать в Крыму крымско-татарскую автономию, так как ничем не рискует. Таким образом, просто пытается найти активистов для информационного фронта, тех, кто будет выступать против потери Украиной Крыма. При том, что сейчас татары получили больше прав в Крыму, чем во времена Украины —татарский язык стал одним из трех официальных языков в Крыму, хоть численность крымско-татарского населения на полуострове составляет примерно 5%.

— В реальности можно ли теоретически рассматривать сценарий создания автономий, не важно, сверху ли или снизу? При каких условиях?

— Речь об автономии сейчас заходит все чаще из-за того, что в едином государстве диктаторским образом попираются права не «титульных» национальностей. С помощью автономии представители национальных меньшинств пытаются защитить свои права. Но реализовать эти идеи крайне сложно и с технической и с политической точки зрения. Создание автономий будет означать федерализацию Украины, а федерализация приравнивается на Украине к сепаратизму, за который полагается реальный тюремный срок.

— Законы о языковых квотах в радио и телеэфире направлены ведь в первую очередь против русского языка? Но ведь они бьют и по языкам других меньшинств. Почему Киев продолжает свою линию? Он не боится негативной реакции Венгрии, Польши, Румынии?

— Киев активно наживает себе врагов по всему периметру границ. Это создает почву для поддержки сепаратистских движений на Западной Украине. Уже звучали заявления от различных политических сил Венгрии и Румынии, о необходимости защиты соплеменников. Население западных регионов активно получает документы поляка, венгра, паспорта Румынии. При этом основным врагом Киев называет русскоязычное население. Похоже, что в Киеве не занимаются планированием даже на среднесрочную перспективу, и безразлично относятся к реакции на свои действия со стороны западных соседей, понимая, что вечно находиться у власти они не будут. Поэтому вряд ли нынешняя киевская власть успеет провести этническую зачистку Украины.

— При каких обстоятельствах вышеуказанные страны могли бы поддержать сепаратизм своих общин на Западной Украины? Чем бы это обернулось в итоге для Киева?

— Сепаратистские настроения могут резко набрать силу и по экономическим причинам. Киевская власть самостоятельно и добровольно уничтожает экономику Украины блокадой Донбасса, разрывом экономических связей с РФ. В конце концов, это может привести к нежеланию компактно проживающих на Западной Украине венгров, румын тонуть вместе со всей Украиной. Да еще в условиях, когда интересы нацменьшинств игнорируются. Если на Украине произойдет очередной переворот и к власти придут откровенные нацисты, это может стать сигналом к сепаратистским действиям на окраинах страны.