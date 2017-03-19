Киев введет санкции против европейских политиков за визит в Крым

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил СБУ подготовить список политиков из европейских и других государств, посетивших Крым, для введения санкций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Он добавил, что в случае подтверждения информации о визите в Крым украинских политиков на них будут заведены уголовные дела в соответствии с украинским законодательством.

Ранее сообщалось, что в Крым с трехдневным визитом прибыла делегация, в составе которой члены Европарламента, политики из стран ЕС и СНГ, а также Латинской Америки. Они примут участие в международной конференции «100-летие революции в России и современный социализм», организованной партией «Справедливая Россия».

