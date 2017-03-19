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Киев введет санкции против европейских политиков за визит в Крым

21:05 19.03.2017
Александр Турчинов. Фото с сайта rada.gov.ua
Александр Турчинов. Фото с сайта rada.gov.ua
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил СБУ подготовить список политиков из европейских и других государств, посетивших Крым, для введения санкций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Он добавил, что в случае подтверждения информации о визите в Крым украинских политиков на них будут заведены уголовные дела в соответствии с украинским законодательством.

Ранее сообщалось, что в Крым с трехдневным визитом прибыла делегация, в составе которой члены Европарламента, политики из стран ЕС и СНГ, а также Латинской Америки. Они примут участие в международной конференции «100-летие революции в России и современный социализм», организованной партией «Справедливая Россия».
 

Темы: Украина, Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Европарламент, Европейский союз (ЕС), Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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20.03.2017, 02:02
Гость: Прохожий

Кровавый пастор с говорящего сайта rada.gov.ua
19.03.2017, 23:00
Гость: Юля с Бали

скакуны классно отжигают :)))
19.03.2017, 22:40
Гость: Юля с Бали

скакуны все еще психуют ? :)))
Все комментарии (4)
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