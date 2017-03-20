За Великой стеной

Мы заглядывали через Китайскую стену время от времени. Столетиями Китай спал там себе.. Потом случилась китайская культурная революция. Тут дальше — стоп!

В феврале я посмотрел совместный голливудо-китайский фильм «Великая Стена». Фильм грандиозный, сюжет фантастический. Средневековые китайцы обороняют Китай от нашествия монстров — свирепых зелёных чудовищ. Они так и называются: тао-теи — чудовища.

Чудовища пытаются прорваться через Великую Китайскую стену каждые 60 лет. Характерно, что приходят они с севера, из какого-то разлома земной коры. Возможно, из преисподней.

Два европейца, случайно оказавшиеся на месте трагедии, храбро участвуют в спасении цивилизованного мира от чудовищ.

Фильм роскошный. Китай щеголяет своей (во времена раннего Средневековья самой передовой) цивилизацией: порох, воздухоплавание, фортификации, шелка и генералы-красотки противостоят чудовищным тао-теи с их страшной королевой. Режиссёр китайский — самый лучший — Чжан Имоу. Фильм снимался в Китае, производство США — Китай.

Я вот раздумывал с месяц (ну чуть меньше) и интерпретировал фильм так: а ведь тао-теи пришли с севера, именно там разлом земной коры. А на севере — что там? А на севере Россия. То есть чудовища, от которых китайцы с помощью европейцев защищают мир, — это МЫ?

Мы заглядывали через Китайскую стену время от времени. Столетиями Китай спал там себе... Мы знали, что там живут вечно голодные крестьяне с косичками, что потом у них была буржуазная революция (раньше, чем у нас, — в 1911 году), потом небывало долгая гражданская война, когда воевали Мао и Чан Кайши, Мао победил в 1949 и вошёл в Пекин, где его солдаты-крестьяне пытались прикуривать от электрических лампочек.

Потом была песня «Москва — Пекин, Москва — Пекин!.. Сталин и Мао слушают нас, слушают нас!», китайцев внезапно стало пугающе много, но утешала их отсталость. И видимая от нас глупость. Ведь китайцы вдруг уничтожили всех своих воробьёв, чтоб не воровали урожай риса, и плавили металл на приусадебных участках. А мы над ними хохотали.

Ещё мы хохотали над последними китайскими предупреждениями: китайское правительство выносило без устали такие последние предупреждения американской стороне, влетавшей на американских самолётах в китайское воздушное пространство, когда ей заблагорассудится.

Потом случилась китайская культурная революция. Тут дальше — стоп! Дальше случился остров Даманский, когда мы успешно сожгли огнемётами китайских военных, высадившихся на наш Даманский... Китайцы оставили после себя впечатление настырной, упрямой, самоубийственной саранчи, волнами прущей на наши огнемёты.

Дальше мы вроде помирились. А Мао Цзедун умер. А китайцы вернули из ссылки Дэн Сяопина.

Ну да, впоследствии мы вроде как помирились, о Даманском забыли, и мы стали сдавать кое-какие приграничные с Китаем территории китайцам в аренду, где они пилили наши деревья и уволакивали к себе даже кору. А ещё они стали воровать воду наших сибирских рек, поскольку реки наши часто начинаются простыми ручьями на китайской территории.

Потом была проблема с островом Тарабаров на Амуре, где китайцы утопили баржу, чтобы изменить русло Амура и оттяпать себе остров. Теперь там государственная граница проходит чуть ли не по городскому пляжу Хабаровска.

Ну да все быстро забыли и про Амур, и про баржу, и про городской пляж... Поскольку Москва за многие тысячи километров сидит.

Мы успокоились. Входим в Шанхайскую организацию. И правильно.

А тут вот фильм такой.

А 14 марта один человек (он по собственной инициативе заглянул за китайскую стену) прислал мне такие данные о Китае:

2015 год. РФ произвела 72 млн тонн стали, США — 88 млн тонн, Япония — 110 млн тонн, Китай — 822 млн тонн. Прописью вот так: восемьсот двадцать два миллиона тонн.

Это больше, чем США, Япония, РФ и весь Европейский Союз (включая Германию и Францию). Добавьте ещё Южную Корею, Индию... И всё равно Китай произвёл больше.

Китай производит 2,1 млрд тонн цемента, а весь остальной мир — только 500 млн тонн. То есть весь мир производит этого основного строительного материала в 4 раза меньше, чем Китай!

Автомобилей Китай производит 24,5 млн штук в год. США — 12 миллионов, вся Европа — 18 миллионов, Япония — 9 миллионов.

Производство электроэнергии в киловатт-часах: Китай — 5 649 500, США — 4 297 300, Европа — 3 166 000, РФ — 1 064 100.

Тот, который заглянул за китайскую стену, много китайских параметров прислал, но я не стану вас загружать лишним. Я уверен, что и так ваши глаза широко и удивлённо раскрыты.

Тем, кто засомневается в китайских показателях, сообщаю, что в Китае фальсификация статистики — уголовное преступление.

Над проблемой, не мы ли с вами эти тао-теи, аллегорически обобщённые в фильме «Великая Стена» в образе чудовищ, поразмышляйте сами, товарищи.

