Экс-депутат Рады рассказал о готовящемся свержении Порошенко

Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник утверждает, что к свержению действующего президента Украины Петра Порошенко готовятся три политических клана. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Бывший парламентарий пояснил, что во главе одного клана стоит лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, второй представляет собой объединение радикалов, а третьим руководят глава МВД Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов.

«Им хочется додавить Порошенко, чтобы тот сам написал заявление и ушел по состоянию здоровья в обмен на какие-то гарантии. Однако верить в какие-либо обещания вчерашних подельников легкомысленно, Порошенко добровольно не уйдет», - отметил Олейник.

По его мнению, кланы будут действовать по проверенному сценарию и попытаются захватить власть путем переворота, а Порошенко обвинят в самоустранении от власти. «Набрать необходимое количество голосов в Верховной Раде вполне возможно, так как Петю ненавидят буквально все», - заключил экс-депутат.

Ранее Олейник утверждал, что Порошенко готовится к бегству за границу и уже отправил в Испанию два самолета с деньгами и ценностями. При этом груз был оформлен как дипломатический.

