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Экс-депутат Рады рассказал о готовящемся свержении Порошенко

21:08 20.03.2017
Петр Порошенко. Фото с сайта president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото с сайта president.gov.ua
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Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник утверждает, что к свержению действующего президента Украины Петра Порошенко готовятся три политических клана. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Бывший парламентарий пояснил, что во главе одного клана стоит лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, второй представляет собой объединение радикалов, а третьим руководят глава МВД Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов.

«Им хочется додавить Порошенко, чтобы тот сам написал заявление и ушел по состоянию здоровья в обмен на какие-то гарантии. Однако верить в какие-либо обещания вчерашних подельников легкомысленно, Порошенко добровольно не уйдет», - отметил Олейник.

По его мнению, кланы будут действовать по проверенному сценарию и попытаются захватить власть путем переворота, а Порошенко обвинят в самоустранении от власти. «Набрать необходимое количество голосов в Верховной Раде вполне возможно, так как Петю ненавидят буквально все», - заключил экс-депутат.

Ранее Олейник утверждал, что Порошенко готовится к бегству за границу и уже отправил в Испанию два самолета с деньгами и ценностями. При этом груз был оформлен как дипломатический.
 

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко
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Комментарии читателей
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21.03.2017, 08:30
Остап

Какая-то дикарская привычка:сами избирают, сами ненавидят, тут же сами свергают, сами снова избирают, снова ненавидят, снова свергают, снова избирают... Так только негры в Африке живут. Нормальные народы изберут и , если человек не нарушает законов, то и управляет страной. Дурак оказался, пьяница- так сами виноваты, сами же избрали. Народ за свой выбор ответственность нести должен, в следующий раз меньше популистским заявлениям меньше верить будет. Это всё надежда на чудо- а вдруг после очередной революции гений придет! Не придет, после революции только негодяи приходят,им мутная вода революций самое то, а умные управленцы воспитываются десятилетиями мирной спокойной жизни, и регулярными выборами.
21.03.2017, 08:03
Факт

Порошенко,Аваков , Турчинов, Яценюк сядут на долго в тюрьму. Если не успеют сбежать.
Будущее руководство Украины :
Садовый - президент,
Саакашвили - премьер-министр,
Гриценко - председатель Верховной Рады.
21.03.2017, 06:41
Иван

Главное кому разрешат на Украине взять власть дядя Сэм и английская королевская семья - как представитель мирового глобализма (мировых валютных спекулянтов). Впрочем, сейчас их мнения могут еще и разойтись.
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