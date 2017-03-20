В Южном Судане произошла авиакатастрофа без жертв

В Южном Судане разбился самолет, однако все его пассажиры и экипаж выжили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Инцидент произошел в аэропорту города Вау. Самолет авиакомпании South Supreme Airlines прибыл туда из столицы Южнго Судана – Джубы. На его борту находились 44 человека.

По словам менеджера воздушной гавани Стивена Юнгуле, при посадке, когда самолет уже коснулся взлетной полосы, его внезапно подбросило, затем он рухнул и загорелся. Пассажиров и экипаж удалось спасти благодаря раскрывшейся двери лайнера.

По данным СМИ, в результате жесткой посадки пострадали 14 человек. Все они отправлены в больницы.

