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В Южном Судане произошла авиакатастрофа без жертв

21:52 20.03.2017
Фото пользователя Twitter @Nation_Courier
Фото пользователя Twitter @Nation_Courier
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В Южном Судане разбился самолет, однако все его пассажиры и экипаж выжили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Инцидент произошел в аэропорту города Вау. Самолет авиакомпании South Supreme Airlines прибыл туда из столицы Южнго Судана – Джубы. На его борту находились 44 человека.

По словам менеджера воздушной гавани Стивена Юнгуле, при посадке, когда самолет уже коснулся взлетной полосы, его внезапно подбросило, затем он рухнул и загорелся. Пассажиров и экипаж удалось спасти благодаря раскрывшейся двери лайнера.

По данным СМИ, в результате жесткой посадки пострадали 14 человек. Все они отправлены в больницы.
 

Темы: Африка, Южный Судан, Авиакатастрофы, Происшествия в мире, Зарубежные авиакомпании
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Комментарии читателей
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21.03.2017, 01:20
МВО иССО СССР

АвиаКАТАСТРОФА, как любая другая катастрофа подразумевает человеческие жертвы. Это авария, авиапроишествие, но не авиакатастрофа. Правильно говорят о российском образовании, что в школу дети сейчас приходят умея читать, писать и считать, а за десять лет из них делают малообразованных бубликов, не умеющих ни читать, ни писать, ни считать. Вот это реформа образования, так реформа ! Привет Путину В.В.
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