В Греции перехватили восемь посылок с бомбами для политиков

Греческая полиция обнаружила и обезвредила восемь посылок-бомб, которые предназначались политикам Евросоюза и главам транснациональных корпораций.

По сведениям издания Independent, посылки были найдены на одном из почтовых сортировочных центров неподалеку от столицы Греции. В них были заложены взрывчатые вещества, которые используются при изготовлении пиротехники.

Ранее греческая анархистская группировка «Заговор огненных ячеек» отправила послания со взрывчаткой в офис МВФ в Париже и на имя министра финансов Германии Вольфганга Шойбле. В первом случае пострадал один человек, во втором – служба безопасности проявила большую бдительность.

Некоторое время назад группировка объявила, что продолжит рассылать взрывчатку в рамках операции «Возмездие». СМИ отмечают, что действия анархистов направлены в отношении тех чиновников, которые вели переговоры с Афинами в период экономического кризиса.

