]]> ]]>
Главная В мире Новости

В Греции перехватили восемь посылок с бомбами для политиков

21:45 21.03.2017
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
Материалы по теме:

Греческая полиция обнаружила и обезвредила восемь посылок-бомб, которые предназначались политикам Евросоюза и главам транснациональных корпораций.

По сведениям издания Independent, посылки были найдены на одном из почтовых сортировочных центров неподалеку от столицы Греции. В них были заложены взрывчатые вещества, которые используются при изготовлении пиротехники.

Ранее греческая анархистская группировка «Заговор огненных ячеек» отправила послания со взрывчаткой в офис МВФ в Париже и на имя министра финансов Германии Вольфганга Шойбле. В первом случае пострадал один человек, во втором – служба безопасности проявила большую бдительность.

Некоторое время назад группировка объявила, что продолжит рассылать взрывчатку в рамках операции «Возмездие». СМИ отмечают, что действия анархистов направлены в отношении тех чиновников, которые вели переговоры с Афинами в период экономического кризиса.
 

Темы: Греция, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в мире, Правоохранительные органы в мире, Происшествия в мире, Европейский союз (ЕС)
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.