У здания британского парламента произошел «террористический инцидент»

У здания британского парламента произошла стрельба. Здание закрыто, работа парламента приостановлена, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Внутри здания, рассказал агентству очевидец, медики оказывают помощь двум пострадавшим. По меньшей мере десять раненых находятся на Вестминстерском мосту около британского парламента, сообщил фотограф издания. На место прибыла воздушная скорая помощь.

Полиция прокомментировала инцидент, отметив, что произошедшее рассматривается как «инцидент с применением оружия». «Нам поступил звонок об инциденте на Вестминстерском мосту. Он рассматривается как инцидент с применением оружия, полиция на месте», — говорится в сообщении.

The Guardian пишет, что также есть данные о том, что машина сбила нескольких людей на Вестминстерском мосту. Sky News со ссылкой на очевидца сообщает, что видел внедорожник, который сбил человека у здания парламента. Reuters отмечает, что инциденты могли произойти в разных местах, включая мост около парламента.

Членов парламента попросили не покидать здание. Лидер палаты общин Дэвид Лидингтон сообщил, что предполагаемый нападавший был застрелен полицией. По его словам, внутри здания парламента был ранен ножом полицейский. Есть также данные о «дальнейших жестоких инцидентах», отметил он, однако «будет ошибочным... вдаваться в детали до появления подтверждения полиции», подчеркнул также он.

Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как террористический инцидент до тех пор, пока не будет доказано другое.

Би-би-си сообщает, что, по данным полиции, подозрительное транспортное средство обнаружено вблизи парламента. В связи с этим проводится эвакуация людей.



