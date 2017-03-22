Киев попросил США о статусе союзника вне НАТО

Верховная Рада Украины приняла постановление об обращении к американскому конгрессу с просьбой о предоставлении статуса союзника вне НАТО. За документ проголосовали 232 парламентария, передает ТАСС.

В постановлении отмечено, что предоставление данного статуса является суверенным правом Штатов и на это не требуется согласия всех членов НАТО. Кроме того, в документе указывается, что таким статусом уже обладают ряд государств, находящихся в состоянии ведения военных действий. Например, Афганистан, Израиль, Южная Корея.

Инициатива обращения к Вашингтону исходила от депутатов из «Блока Петра Порошенко», Радикальной партии и «Народного фронта». Они утверждают, что предоставление Украине союзника США будет способствовать прекращению конфликта на Донбассе.

Вице-спикер Госдумы России Ирина Яровая назвала это обоснование диким», сообщает РИА Новости. По ее мнению, Киев рассчитывает на то, что Штаты захотят вмешаться в боевые действия.

«Порошенко не впускают в дверь — он лезет в форточку: то в Евросоюз, то в НАТО, теперь — в союзники США. Власть Украины так и кормит народ страны обещаниями о том, что везде ждут и примут», - цитирует ее агентство.

Ранее президент Украины заявлял о намерении провести референдум о вступлении страны в НАТО. Он утверждал, что этого хотят более половины жителей Украины. Опросы, проведенные американскими социологами, свидетельствуют об обратном – идею поддерживают менее трети населения Украины. Большинство опрошенных расценивают альянс как угрозу для страны.

