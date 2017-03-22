]]> ]]>
Главная В мире Новости

Киев попросил США о статусе союзника вне НАТО

21:45 22.03.2017
Верховная Рада Украины. Фото с сайта rada.gov.ua
Верховная Рада Украины. Фото с сайта rada.gov.ua
Сюжет: Противостояние на Украине

Верховная Рада Украины приняла постановление об обращении к американскому конгрессу с просьбой о предоставлении статуса союзника вне НАТО. За документ проголосовали 232 парламентария, передает ТАСС.

В постановлении отмечено, что предоставление данного статуса является суверенным правом Штатов и на это не требуется согласия всех членов НАТО. Кроме того, в документе указывается, что таким статусом уже обладают ряд государств, находящихся в состоянии ведения военных действий. Например, Афганистан, Израиль, Южная Корея.

Инициатива обращения к Вашингтону исходила от депутатов из «Блока Петра Порошенко», Радикальной партии и «Народного фронта». Они утверждают, что предоставление Украине союзника США будет способствовать прекращению конфликта на Донбассе.

Вице-спикер Госдумы России Ирина Яровая назвала это обоснование диким», сообщает РИА Новости. По ее мнению, Киев рассчитывает на то, что Штаты захотят вмешаться в боевые действия.

«Порошенко не впускают в дверь — он лезет в форточку: то в Евросоюз, то в НАТО, теперь — в союзники США. Власть Украины так и кормит народ страны обещаниями о том, что везде ждут и примут», - цитирует ее агентство.

Ранее президент Украины заявлял о намерении провести референдум о вступлении страны в НАТО. Он утверждал, что этого хотят более половины жителей Украины. Опросы, проведенные американскими социологами, свидетельствуют об обратном – идею поддерживают менее трети населения Украины. Большинство опрошенных расценивают альянс как угрозу для страны.
 

Темы: США, Украина, Верховная Рада Украины, Военно-политический блок НАТО, Государственная Дума РФ, Противостояние на Украине
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.03.2017, 22:34
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Видать хохлы боятся поездов дружбы с вежливыми людьми. Кто знает как будет на моче: Трамп, ввадивайска!
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.