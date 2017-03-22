Качество жизни: Украина все-таки перегнала Россию

В Forbes считают, что по многим параметрам «незалежная» при новой власти добилась ощутимых успехов

Издание Forbes опубликовало статью с громким заголовком о том, что качество жизни в России ниже, чем в Китае. В самом материале содержится еще более удручающая информация — по этому показателю Россия уступает не только КНР, но и Мексике, Индии, Бразилии и даже Украине.

Такой вывод автор издания Кеннет Рапоза сделал после изучения рейтинга уровня жизни в разных странах, составленного сайтом Numbeo.

У Украины в этом списке 88,28 балла, а у России — 86,2. У Китая 91,4, у Индии — 99,9, у Бразилии — 94,2, а у стран вроде США или Швейцарии он превышает 180 баллов из 200 возможных. Для сравнения, по статистике МВФ в рейтинге ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в России в 2016-м приходилось более 26 тысяч долларов, на Украине — более 8 тысяч, а в Индии — около 6,5 тысячи долларов.

В чем тут дело? Сайт Numbeo собирает данные от пользователей о ценах на различные товары и услуги в различных странах, которые сводит в единые таблицы. Таким же образом составляются общие оценки медицинской системы, безопасности, транспортной ситуации и других показателей. На основании восьми пунктов (индекс покупательной способности, индекс безопасности, индекс здравоохранения, климатический индекс, индекс стоимости жизни, индекс соотношения доходов к стоимости недвижимости, транспортный индекс, экологический индекс) авторы сервиса и подсчитывают общий индекс качества жизни.

Нужно сказать, что Россия оказалась бы выше и Украины, и некоторых стран БРИКС, если бы не климатический фактор. Нашей стране с ее, мягко скажем, не средиземноморским климатом присвоили тут всего 12,32 балла. У соседней Украины этот же показатель составляет 49,28 баллов, что значительно улучшает статистику. А теплой Бразилии и вовсе насчитали 70 баллов.

Впрочем, Украина, по мнению составителей рейтинга, обошла Россию не только в вопросе климата. В «незалежной» значительно ниже стоимость жизни (26,67 против 43,15) и лучше ситуация на дорогах (38,65 против 49,45). В остальном соседняя страна России уступает, но не всегда значительно.

Например, по мнению авторов рейтинга, ситуация со здравоохранением, экологией и даже с безопасностью на Украине совсем немногим хуже, чем в РФ. Лишь в двух пунктах «незалежная» заметно отстает — в покупательной способности населения (26,56 против 48,97) и соотношении доходов к цене недвижимости (21,64 на Украине против 13,7 в России).

Впрочем, все эти выводы вряд ли можно считать репрезентативными. Как уже было сказано, они составлены на основании оценок, выставляемых самими пользователями сайта за последние три года. И украинских пользователей там совсем немного. Например, по разделу «Здравоохранение» проголосовало всего 153 человека, «Безопасность» — 311 человек. В случае с Россией число пользователей на сотню-другую выше. Так что это не глобальное исследование, а, скорее, результаты опроса небольшой группы населения.

Тем не менее, на основании этой выборки такое авторитетное издание, как Forbes, делает выводы, а другие СМИ подхватывают громкий заголовок.

Или все же рейтинги сайта не так уж и неточны и отражают действительность?

Украинский политолог Александр Дудчак считает, что этот рейтинг качества жизни явно устарел за последние три года.

— Многие рейтинги преследуют конкретные цели, возможно, и этот, как и публикация в Forbes — не исключение. Верить в то, что на Украине качество жизни выше, чем в России — это все равно, что слушать украинское телевидение, которое рассказывает о том, как всем стало лучше за последние три года. Даже президент Порошенко говорит, что три года назад Украина избежала экономической катастрофы. Хотя до сих пор практически все экономические и социальные показатели значительно уступают 2013 году. Мне кажется, что авторы этого рейтинга не знают, где находится Украина и как она изменилась.

Зато люди, живущие в этой стране, прекрасно помнят, что было еще три года назад, и видят, как стало сейчас. Достаточно посмотреть на то, как изменилось соотношение доходов населения к коммунальным платежам, как изменилась ситуация с безопасностью и здравоохранением. Даже согласно официальной статистике, рост по грабежам за последние три года почти стопроцентный. Повысились число не только мелких, но и тяжелых преступлений.

— Кстати о безопасности, судя по этому опросу, ее уровень в России и на Украине почти не отличается. На Украине безопасность днем оценивается в 70 баллов из 100, а ночью — в 42 из 100, как и в России…

— Возможно, все это субъективно, но мои знакомые и родственники говорят, что ночные прогулки по Киеву и окрестностям лучше не совершать. Можно было бы посоветовать авторам рейтинга сравнить лично и погулять ночью, к примеру, по киевскому Подолу и по Большой Дорогомиловской в Москве. Уверен, что риск ночных прогулок по Киеву намного выше, чем он был три года назад, или чем в Москве и других городах России сейчас.

Достаточно посмотреть, что в них постоянно проводится множество акций в ночное время — и велопробеги, и ночи музеев, и кинопоказы. Думаю, в Киеве сейчас представить это в таком масштабе невозможно.

— Может, этот рейтинг отражает если не реальность, то ощущение людей?

— Это тоже очень сомнительно. Конечно, уровень жизни и качество жизни - показатели не тождественные. Качество жизни учитывает и образование, и здравоохранение, и доступность различных услуг, и комфортность проживания. Но и с этим на Украине сейчас большие проблемы. За последние три годы произошел полный развал медицинского обслуживания, системы скорой помощи, перинатальной медицины и системы поддержки и патронажа семей с маленькими детьми.

Не лучше обстоят дела и с образованием. В рейтинге эта сфера вообще не учитывается, а ведь она тоже важна. Украинская система образования становится крайне заполитизированной. При этом доступ к высшему образованию открыт тем, у кого есть деньги. Раньше в Университете имени Шевченко был сумасшедший конкурс на популярные специальности, например, юридические. Теперь же никаких ограничений нет — если есть деньги, можно поступать. И даже при этом они не выбирают квоты на поступление до конца, чего никогда не было.

Знаете, больше всего мне этот рейтинг напоминает опросы в студиях украинских ток-шоу, где аудитория голосует всегда одинаково. Как и в том случае, это явно не репрезентативная подборка.

— Это вполне характерный для Запада подход, — комментирует публикацию в Forbes генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. — Вы знаете, что до сих пор, когда иностранец едет в Россию, размер страховки для него выше, чем при поездке на Украину? Они считают, что «Украина — цэ Европа», а Россия — дикая Азия. Оценивается это не по объективным, а по субъективным основаниям. Просто где-то под Парижем есть мнение, что на Украине лучше, чем в России. Такое отношение началось не сейчас, а существует долгие годы. С 90-х Украина воспринималась на Западе, как лучший страховой случай, чем Россия.

— Ну а что с пунктами, которые касаются экономики?

— Это вообще сложно комментировать в отношении страны, в которой экономики нет. Для меня главная загадка Украины в том, как ее экономика продолжает функционировать, хотя по всем законам должна была рухнуть.

Тем не менее, результаты рейтинга вполне можно объяснить. Он ведь основан не на статистических показателях, а на оценках пользователей. А «свидомые» расскажут вам, что украинцы вырыли Черное море. Можете представить себе, что пишут такие пользователи из Украины в отношении собственной страны.

Тем более что нужно понимать, что именно «патриотичные» пользователи на Украине наиболее активны. У нас же, напротив, активней те, кому все не нравится. Жизнь в России, конечно, не сахар, но и не кромешный ад. Но если почитать некоторых популярных блогеров, может сложиться впечатление, что это именно ужас кромешный.

Сам подход, основанный на субъективной оценке, по определению не может быть объективным и отражать реальность. Если бы вы провели такой опрос в сталинском Союзе, вы получили бы сто процентов по всем показателям, в том числе по климату.

Определенный тип государства существует только в схеме: «Наше — самое лучшее». Я не говорю, что это плохо, но объективного международного рейтинга с таким подходом не получить.

— Но, возможно, этот рейтинг в какой-то степени отражает существующие реалии? Ведь голосовать могут все…

— Когда Советский Союз развалился, уровень и качество жизни на Украине действительно были выше. Но с тех пор мы их очень обогнали, потому что у них эти показатели никогда особо не росли. Были более стабильные периоды, были кризисы, но особых оснований для роста не было. Что касается Китая, даже сами китайцы не утверждают, что у них уровень жизни выше, чем у нас. А уж тем более в Индии.

Индия тем и сильна, что у них уровень жизни ниже, чем в Китае — это их главное преимущество в торговой войне с КНР. Их продукция дешевле за счет дешевой рабочей силы, а рабочая сила — это и есть уровень жизни. Будь их уровень жизни выше, индийская экономика не развивалась бы. По большому счету, все новые экономики во многом стартовали за счет дешевизны рабочей силы, в том числе по отношению к российской.

Если бы они сравнивали наше качество жизни с Евросоюзом, тут поспорить было бы сложно. И уровень, и качество жизни у нас действительно ниже. Но они сравнивают нас с развивающимися экономиками и выходит не в нашу пользу, что ж, Бог им судья.