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Посольство Украины назвало актуальным вопрос «гигиены» для СМИ Белоруссии

15:48 22.03.2017
Фото с сайта tut.by
Фото с сайта tut.by
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Некоторые «информационные пассажи», которые появляются в белорусских СМИ, «оскорбляют честь и достоинство украинских граждан». Об этом говорится в заявлении в Facebook дипломатического представительства Украины в Белоруссии.

В посольстве отметили появление негативных сообщений в отношении Украины, обвинение граждан Украины в экстремистской деятельности и «унизительные определения в адрес Героев Небесной сотни и защитников Революции достоинства». Для «белорусского информационного пространства актуальными стали вопросы информационной гигиены», говорится в сообщении.

Украинские дипломаты подчеркнули, что подобные сообщения «не способствуют поддержанию авторитета Беларуси как миролюбивой площадки для развития конструктивного диалога, нацеленного на поддержание добрососедских отношений с Украиной».

В начале марта телеканал «Беларусь 1» выпустил специальный репортаж под названием «Звонок другу», в котором представителей Украины обвинили в финансировании протестов на территории Белоруссии. Авторы репортажа заявили, что «следы последних уличных акций в Беларуси ведут за границу».

Накануне, 21 марта, глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны задержали «несколько десятков боевиков», часть из которых готовилась за рубежом. Президент Белоруссии подчеркнул, что часть лагерей по подготовке боевиков находилась на территории Украины, Литвы и Польши. В ответ глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал заявления Минска «высосанными из пальца небылицами».

Как сообщает украинский телеканал «112 Украина», Служба безопасности Украины (СБУ) направила в Белоруссию запрос на получение дополнительной информации об упомянутых Лукашенко лагерях. Руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук подчеркнул, что ведомство не располагает детальной информацией о возможности существования подобных лагерей.

Темы: Белоруссия, Украина, Взаимоотношения власти и СМИ в мире, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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22.03.2017, 20:59
Точно

Только вот белорусский президент очень людит лучшего друга Порошенко.
Ради сюииминутной вгоды, по перепродаже украинских товары в Россию и снабжения ВСУ, Лукашенко предает даже не Россию, он подставляет Беларусь.
Выгода все для него затмила, ради выгоды он готов предать кого угодно.
22.03.2017, 19:59
Остап

Но ведь Попрошайка собирался возглавить это движение? Не случилось?
22.03.2017, 19:06
бульбофил

Так украинские экстремисты особо и не стеснялись в поведении и обозначении своей нацпринадлежности! А фотками будней диверсионной подготовки из польских и шпротских лагерей бандерложьи "анижедети" хвастались ещё при Юще и Янеке, ни поляки, ни литовцы не отрицали этого, а тут вдруг опровергать стали свою подрывную роль и наглое вмешательство во внутренние дела своих восточных соседей?! Наверное, поняли что с Лукашенко их проэкстремистский фокус не прошёл так гладко, как при беззубом Яныке, и придётся отвечать за науськивание бандитов? В Интернете полно видеосвидетельств террористического "вышкилу" белорусских экстремистов на оккупированной бандеровцами территории Украины, как и участия белорусских радикалов в карательной операции по уничтожению "несвидомых" жителей Юго-Востока!
Киевской хунте и её "херойской" обслуге впору самой "фильтровать базар"-ведь ещё свежи в памяти бандитские угрозы Киева Минску "поднять истребители и сбить" белорусский пассажирский самолёт, как бандеровские каратели ранее сбили малазийский "Боинг"!
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