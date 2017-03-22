Посольство Украины назвало актуальным вопрос «гигиены» для СМИ Белоруссии

Некоторые «информационные пассажи», которые появляются в белорусских СМИ, «оскорбляют честь и достоинство украинских граждан». Об этом говорится в заявлении в Facebook дипломатического представительства Украины в Белоруссии.

В посольстве отметили появление негативных сообщений в отношении Украины, обвинение граждан Украины в экстремистской деятельности и «унизительные определения в адрес Героев Небесной сотни и защитников Революции достоинства». Для «белорусского информационного пространства актуальными стали вопросы информационной гигиены», говорится в сообщении.

Украинские дипломаты подчеркнули, что подобные сообщения «не способствуют поддержанию авторитета Беларуси как миролюбивой площадки для развития конструктивного диалога, нацеленного на поддержание добрососедских отношений с Украиной».

В начале марта телеканал «Беларусь 1» выпустил специальный репортаж под названием «Звонок другу», в котором представителей Украины обвинили в финансировании протестов на территории Белоруссии. Авторы репортажа заявили, что «следы последних уличных акций в Беларуси ведут за границу».

Накануне, 21 марта, глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны задержали «несколько десятков боевиков», часть из которых готовилась за рубежом. Президент Белоруссии подчеркнул, что часть лагерей по подготовке боевиков находилась на территории Украины, Литвы и Польши. В ответ глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал заявления Минска «высосанными из пальца небылицами».

Как сообщает украинский телеканал «112 Украина», Служба безопасности Украины (СБУ) направила в Белоруссию запрос на получение дополнительной информации об упомянутых Лукашенко лагерях. Руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук подчеркнул, что ведомство не располагает детальной информацией о возможности существования подобных лагерей.