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СМИ объяснили запрет властей США на провоз электроники в самолетах

17:54 22.03.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Разведка США узнала о том, что террористы разрабатывают новые методы по маскировке взрывчатых веществ для последующего их проноса в пассажирские самолеты. В связи с этим власти страны предпринимают меры по предотвращению терактов, сообщает CNN.

Опасения у американской разведки, в частности, вызывает подразделение группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) на Аравийском полуострове. Ее боевики оттачивают технику сокрытия взрывчатки в отделениях для аккумуляторов ноутбуков и планшетов, а также внутри самих батарей.

В целях повышения безопасности высокопоставленные чиновники разведки убедили администрацию США ввести запрет на провоз пассажирами из ближневосточных и североафриканских стран гаджетов крупнее мобильного телефона в салонах самолетов.

Штаты установили такой запрет для зарубежных авиакомпаний, осуществляющих рейсы из Египта, Иордании, Кувейта, Марокко, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции. Примеру Вашингтона последовал Лондон. При этом в британском списке отсутствуют Марокко и Катар, но включены Ливан и Тунис.
 

Темы: Великобритания, США, Борьба с терроризмом в мире, СМИ в мире
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Комментарии читателей
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22.03.2017, 20:27
gvozd

трындеж.
вопервых.
НЕТ никакой разницы, ГДЕ взорвется бомба... в салоне или багажном отделении.
вовторых.
в наше время, взрывчатка может быть замаскирована под что угодно - массы пластида с авторучку или пластинку жвачки вполне достаточно.
все это разводилово и не более того.
приучают население подчинятся приказам - как в армии... траву в зеленый цвет красили..? ну вот.
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