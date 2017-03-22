СМИ объяснили запрет властей США на провоз электроники в самолетах

Разведка США узнала о том, что террористы разрабатывают новые методы по маскировке взрывчатых веществ для последующего их проноса в пассажирские самолеты. В связи с этим власти страны предпринимают меры по предотвращению терактов, сообщает CNN.

Опасения у американской разведки, в частности, вызывает подразделение группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) на Аравийском полуострове. Ее боевики оттачивают технику сокрытия взрывчатки в отделениях для аккумуляторов ноутбуков и планшетов, а также внутри самих батарей.

В целях повышения безопасности высокопоставленные чиновники разведки убедили администрацию США ввести запрет на провоз пассажирами из ближневосточных и североафриканских стран гаджетов крупнее мобильного телефона в салонах самолетов.

Штаты установили такой запрет для зарубежных авиакомпаний, осуществляющих рейсы из Египта, Иордании, Кувейта, Марокко, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции. Примеру Вашингтона последовал Лондон. При этом в британском списке отсутствуют Марокко и Катар, но включены Ливан и Тунис.

