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Виталий Кличко пообещал выпустить книгу со своими изречениями

19:45 22.03.2017
Виталий Кличко. Фото с личной страницы в Facebook.
Виталий Кличко. Фото с личной страницы в Facebook.
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Мэр Киева Виталий Кличко выпустит книгу, в которой будут собраны все его забавные изречения и оговорки. Об этом он рассказал в интервью изданию «Гордон».

Одними из самых забавных Кличко считает высказывания о «замах, которые лежат в кабмине» и о том, что киевлянам «нужно готовится к земле». По мнению градоначальника, книга должна получиться интересной.

Кличко также сообщил, что в будущем собирается написать мемуары. По его словам, «там будет достаточно много интересного». В частности, он пообещал описать случаи, когда ему угрожали физической расправой экс-президент Украины Виктор Янукович и депутат Игорь Моейчук. При этом Кличко заверил, что даже имея на своем счету не побитый рекорд по нокаутам, никогда не поддавался соблазну использовать силу вне ринга.
 

Темы: Киев, Украина, Выдающиеся спортсмены за рубежом, СМИ в мире
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Комментарии читателей
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23.03.2017, 05:01
ИиП

Словарь Вильяма Шекспира, по подсчёту исследователей, составляет 12000 слов. Словарь негра из людоедского племени «Мумбо-Юмбо» составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью.
23.03.2017, 04:40
i

Ну хоть об этом догодался.
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