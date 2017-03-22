Виталий Кличко пообещал выпустить книгу со своими изречениями

Мэр Киева Виталий Кличко выпустит книгу, в которой будут собраны все его забавные изречения и оговорки. Об этом он рассказал в интервью изданию «Гордон».

Одними из самых забавных Кличко считает высказывания о «замах, которые лежат в кабмине» и о том, что киевлянам «нужно готовится к земле». По мнению градоначальника, книга должна получиться интересной.

Кличко также сообщил, что в будущем собирается написать мемуары. По его словам, «там будет достаточно много интересного». В частности, он пообещал описать случаи, когда ему угрожали физической расправой экс-президент Украины Виктор Янукович и депутат Игорь Моейчук. При этом Кличко заверил, что даже имея на своем счету не побитый рекорд по нокаутам, никогда не поддавался соблазну использовать силу вне ринга.

