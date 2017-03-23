Кем заменить в Евросоюзе Великобританию?

ЕС всё никак не может прийти в себя после потрясения, вызванного прошлогодним британским референдумом

На днях председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил надежду на то, что когда-нибудь Великобритания, покидающая ЕС, вновь с ним воссоединится.

В ожидании этого будущего в Брюсселе пришли к мысли о необходимости компенсировать выпадение Великобритании приёмом в ЕС новых членов. Задача видится решаемой: в утверждённом списке кандидатов на вступление в ЕС состоят пять стран: Турция, Черногория, Албания, Македония и Сербия.

Любопытно, что на фоне нынешнего острого кризиса в отношениях Анкары и Брюсселя этот статус Турции Евросоюз не меняет. Более того, Юнкер обратил к турецким гражданам недвусмысленный по своей провокационной сущности намёк, заметив, что «не все турки – маленькие Эрдоганы».

Сербии, Македонии, Боснии (Босния и Герцеговина пока «кандидат в кандидаты»), Албании, Черногории членство было обещано еще в 2003 г. на саммите Евросоюза в Салониках. С тех пор дело никуда не сдвинулось, и вот в начале марта Федерика Могерини, прибыв в Белград, внезапно возвестила, что у нее есть некое послание Сербии и всему региону. После выхода Великобритании Евросоюз не съёжится до 27 стран, сказала она, потому что «в него войдут новые государства, и я уверена, что Сербия станет одним из них».

Новость неординарная, особенно для тех, кто в курсе европейской политики интеграции стран Балканского региона. Ведь в октябре 2014 г. Еврокомиссия (ЕК) официально не рекомендовала осуществлять меры в рамках политики расширения в регионе Западных Балкан. В докладах, которые готовились Еврокомиссией в 2015 году, отмечалось, что на период действия мандата нынешнего состава ЕК (он истекает в конце 2019 г.) ни одна из стран Западных Балкан не будет готова к вступлению в Евросоюз.

Любопытно, что еще месяц тому назад замминистра иностранных дел Германии Михаэль Рот подтвердил, что в переговорах о вступлении в ЕС балканских стран нет желаемого прогресса, но при этом он сделал вывод о необходимости наращивать присутствие ЕС на Балканах, поскольку США якобы намерены полностью покинуть регион.

Это сложно трактовать иначе, как то, что Германия под предлогом предстоящего ухода США из Европы (хотя ничто такой уход не предвещает) использует любую возможность закрепиться на Балканах. Расширение в этом регионе влияния ЕС означает, прежде всего, расширение влияния Германии.

При этом идея «компенсировать» выход Великобритании из состава ЕС приёмом в него нескольких новых членов большинством немцев не воспринимается. Вот, например, некоторые цитаты с интернет-форума газеты Welt.

«Пусть страны бывшей Югославии и Албания вступают после того, как Великобритания вышла из ЕС? Превосходный обмен!... Катар и Саудовская Аравия с помощью нефтедолларов уже 20 лет занимаются реисламизацией Боснии, Албании и Косово в ваххабистском варианте. Нужно определенно заявить, что для тех стран, где присутствует ваххабизм, вопрос о членстве стоять не может».

«Вместо того чтобы принимать эти страны кучей, нужно, наконец, решить острые проблемы».

«Да не хочу я, чтобы ЕС принимал какие-то новые страны, тогда положение в ЕС станет еще хуже. Эти страны – получатели помощи. Кто будет все это оплачивать?»

«Ошибкой был прием в ЕС Греции, Болгарии и Румынии, а теперь хотят принять страны с еще более слабой экономикой, кумовством и высокой преступностью. В Греции жизнь поддерживается, прежде всего, на деньги европейских налогоплательщиков, а во что превратили Германию румыны и болгары, мы все знаем».

Настроения очень характерные и типичные. Немцев беспокоят два возможных последствия приёма в Евросоюз нескольких балканских стран: ещё большее осложнение в Германии проблем безопасности и перераспределение бюджета ЕС в пользу новых «бедных родственников».

Однако есть и ещё одно обстоятельство. В затее Еврокомиссии форсировать расширение Евросоюза, раздвинув его рамки на Балканы, просматривается стремление Брюсселя добиться изоляции России на европейском континенте, ослабив её связи с балканскими странами православной традиции.

К такому выводу приводит, в частности, появление в Welt 20 марта статьи Дэвида МакАллистера – немецкого политика из ХДС, который после проигрыша последних выборов в федеральной земле Нижняя Саксония отбыл в Брюссель и возглавил комитет Европейского парламента по внешней политике.

В своей статье МакАллистер заявляет, что Россия преследует в отношении Сербии дестабилизирующую стратегию. Отрицать доброе отношение сербов к России МакАллистер не может, но влияние России в Сербии его беспокоит, и он считает, что этому следует что-то противопоставить. Только что?

Все видели, как прибывшую в Белград Могерини депутаты сербского парламента от оппозиции встречали возгласами: «Сербия, не доверяй Брюсселю!» и «Нам не нужен Евросоюз!» Помнит Сербия и то, как в 1999 году, во время натовских бомбардировок, министр иностранных дел Германии Йошка Фишер требовал поставить сербов на колени, потому что все они виделись немецкому министру «маленькими Милошевичами». Помнят сербы и о том, как при провозглашении независимости Косова албанцы писали на стенах домов Приштины лозунг «Спасибо, Германия!».

Так что же всё-таки немецкий политик Дэвид МакАллистер намеревается противопоставить на Балканах силе культурно-исторического влияния России?