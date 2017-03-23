Еще одна стена: как Польша защищается от украинских мигрантов

По неофициальным данным, количество экономических мигрантов с Украины в Польшу превышает полтора-два миллиона

Министерство внутренних дел Польши аннулировало документ, определявший основы миграционной политики страны. Мотивировка — миграционный кризис, с которым столкнулась Европа, и экономическая миграция с Украины. По мнению Варшавы, старый документ не создавал необходимых и достаточных условий для противодействия этим двум вызовам. Теперь решено создать новый.

Защитить западные рубежи достаточно просто

Что касается европейского миграционного кризиса, то очевидно, что на данном этапе у Польши не должно возникнуть серьезных проблем с защитой своих западных рубежей от наплыва мигрантов.

Азиатские и африканские беженцы и так не особенно стремятся в бедные восточноевропейские страны. Они пытаются попасть в Германию, Скандинавию, на худой конец — во Францию. И там закрепиться.

Показательна ситуация с Прибалтикой. Прибывающие туда по квотам ЕС азиатско-африканские мигранты — при молчаливой поддержке властей этих государств — в большинстве своем практически сразу отправляются в более привлекательные для них страны.

Неприятие миграционной политики ЕС характерно не только для Польши, но и для Восточной Европы в целом. Поэтому Варшава не одинока в своих попытках защититься от европейской миграционной политики, авторство которой справедливо приписывают Меркель и брюссельской евробюрократии.

Евросоюз собирается прекратить многомиллиардное ежегодное финансирование Восточной Европы в целом и Польши в частности (проводившееся с целью "выравнивания потенциалов"). Тем самым Европа утрачивает существенный рычаг влияния на политику этих стран. Зачем прислушиваться к рекомендациям Брюсселя, если он не в силах наказать финансово?

В то же время Германия заинтересована в сохранении трещащего по швам Евросоюза и не может позволить себе слишком сильно давить на диссидентствующих восточноевропейцев политически.

Наконец, на западе Польша соседствует с устойчивыми государственными системами, способными поддерживать на своей территории порядок. Поэтому штурм польско-немецкой границы многотысячными толпами беженцев в ближайшем будущем не предполагается.

Таким образом, принимаемые Варшавой административные меры должны оказаться достаточно эффективными применительно к западной границе. Конечно, эти меры подорвут тезис о единой внешней и миграционной политике ЕС, но в последние годы он и так не соответствует реальности.

Наплыв мигрантов с Украины

Совсем другая ситуация складывается на восточной границе. По официальным польским данным, количество экономических мигрантов с Украины уже превышает полмиллиона человек.

Неофициальная оценка, учитывающая нелегальных мигрантов, а также работающих "вахтовым методом", дает полтора-два миллиона. Для 38-миллионной Польши это много. Тем более что сотни тысяч "польских сантехников" сами ищут работу в более благополучных и зажиточных странах Западной Европы, откуда их сейчас вытесняют на родину те самые азиатско-африканские мигранты.

Получается, что занимаемые украинцами рабочие места становятся востребованными среди польских граждан, потерявших работу на Западе.

При этом необходимо учитывать, что украинская миграция в Польшу носит именно экономический характер. За 2016 год только тридцать два гражданина Украины получили в Польше статус беженца и шестидесяти четырем была гарантирована дополнительная защита.

Таким образом, среди полутора-двух миллионов украинских мигрантов в Польше политических (которых нельзя выслать) за год набралось менее сотни. Исчезающе малая величина, свидетельствующая о том, что Польша стремится сохранить возможность административного регулирования численности украинских мигрантов.

В прошлом году были также предприняты шаги, призванные сделать экономически невыгодным предоставление мигрантам работы. Варшава обязала выплачивать им ту же зарплату, что и гражданам Польши. Наниматель теперь может сэкономить только на нелегалах, а нелегала всегда можно выслать.

"Карта поляка" играет против Польши

Однако все эти меры не могут гарантировать Польше надежный барьер от миграции с Украины.

Поляки почти два десятилетия сами раздавали в западных регионах Украины так называемую карту поляка, дававшую, среди прочего, возможность легально находиться в Польше и даже претендовать на польское гражданство. За это время карту поляка получили миллионы украинских граждан. Некоторые приграничные регионы Западной Украины обеспечены ими практически на 100%.

Можно, конечно, отменить связанные с картой поляка льготы и вообще дезавуировать ее как документ. Но нельзя изменить экономические приоритеты и хозяйственные связи миллионов людей, привыкших зарабатывать на жизнь в Польше. Тем более что экономический коллапс на Украине носит перманентный характер, и не только улучшения, но даже просто стабилизации в ближайшем будущем не предвидится.

То есть вытесняемые с польского рынка труда украинские граждане не смогут найти себе работу на Украине. Не смогут найти ее и в других странах Западной Европы. Там даже "польский сантехник" уже вытеснен азиатско-африканскими беженцами. Да и местное население в результате кризиса все чаще соглашается на любую работу.

Но кроме экономической катастрофы, украинское государство находится и в состоянии катастрофы политической, уверенно перейдя за последние три года в статус несостоявшегося государства.

И Украина просто не может обеспечить надежный контроль над миграцией своих граждан в Польшу. Повторение на польско-украинской границе прошлогодней ситуации с толпами мигрантов, штурмовавших южные рубежи Греции, Венгрии, Сербии, Австрии, не просто вероятно, но неизбежно. Разница лишь в том, что толпы азиатско-африканских мигрантов контролировались Турцией. Стоило Европейскому союзу договориться с Анкарой — и бурный поток иссяк.

Украинских мигрантов никто контролировать не будет. Кроме того, с высокой долей вероятности многие из них могут быть вооружены.

В такой ситуации административно-полицейскими мерами регулирования миграции и охраны границы не обойдешься. Но европейские правила не позволяют использовать армию для защиты границы от беженцев, спасающихся от гуманитарной катастрофы.

Варшава с высокой долей вероятности может оказаться в ситуации, когда полицейские силы окажутся физически не в состоянии удерживать толпы мигрантов, идущих на прорыв границы, а стрельбу по ним открывать нельзя.

Претенденты на буферную зону

Спасением для Польши стала бы стабилизация ситуации в Киеве. Неслучайно американские и европейские политики в последние два месяца ведут активные консультации с Юлией Тимошенко, не скрывающей своих президентских амбиций. Тимошенко же для достижения своей цели готова обещать всем и все сразу. Населению — безвизовый режим, пацифистам — мир, милитаристам — победу в войне, бандеровцам — героизацию Бандеры, полякам — ликвидацию бандеровщины и так далее.

Возможно, она даже сможет на какое-то время захватить президентский пост на Украине. Но станет ли она сильным президентом? Нет, не станет. Собственные силовые возможности у нее даже скромнее, чем у Порошенко. Опирающиеся на частные армии (частично легализованные в виде официальных силовых структур) политики и олигархи не склонны делиться с ней реальной властью.

Финансово-экономические возможности Киева стремятся к нулю, что будет только усиливать региональный сепаратизм. Украина после Порошенко будет еще менее похожа на регулярное государство, чем Украина Порошенко.

Единственным способом более-менее надежно защитить свою границу от толп украинских беженцев для Варшавы остается создание на своей границе буферной зоны.

Так, например, российская граница прикрыта народными республиками Донбасса. В процессе же продолжения распада Украины не исключено создание и других аналогичных образований. Для Польши было бы естественным прикрыть границу аналогичными западноукраинскими республиками.

Конечно, их население настроено в отношении Польши далеко не так дружественно, как Донбасс в отношении России. Несомненно, создание подобного рода протекторатов потребует от Варшавы существенных материальных вложений для обеспечения стабильности местных режимов.

Но часть средств можно получить из бюджета ЕС — это же не только польская граница. Да и альтернативы нет. Сохранение нынешнего режима государственной границы с Украиной в скором времени может поставить вопрос о выживании самой Польши.