Полиция задержала семь подозреваемых после теракта в Лондоне

Британская полиция задержала семь подозреваемых в Лондоне, Бирмингеме и других городах после теракта около Парламента. Об этом заявили на брифинге полиции утром 23 марта. Задержания прошли в шести разных местах, передает Sky News.

Полиция пока не намерена раскрывать данные о личности террориста или о его гражданстве. Имена задержанных также не сообщаются. По версии следствия, нападавший действовал один.

В полиции уточнили, что всего от действий террориста погибли трое человек, а не четверо, как сообщалось ранее. Сам нападавший был убит. Еще семь пострадавших находятся в критическом состоянии.

Нападение на Парламент Великобритании произошло днем 22 марта. Мужчина за рулем внедорожника сбил нескольких прохожих, а затем врезался в ограду парламентского комплекса и напал на охранявших его полицейских с ножом. Полиция в ответ открыла огонь по нападавшему, он был убит.