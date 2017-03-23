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Полиция задержала семь подозреваемых после теракта в Лондоне

12:04 23.03.2017
Фото с сайта abcnews.com
Фото с сайта abcnews.com
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Британская полиция задержала семь подозреваемых в Лондоне, Бирмингеме и других городах после теракта около Парламента. Об этом заявили на брифинге полиции утром 23 марта. Задержания прошли в шести разных местах, передает Sky News.

Полиция пока не намерена раскрывать данные о личности террориста или о его гражданстве. Имена задержанных также не сообщаются. По версии следствия, нападавший действовал один.

В полиции уточнили, что всего от действий террориста погибли трое человек, а не четверо, как сообщалось ранее. Сам нападавший был убит. Еще семь пострадавших находятся в критическом состоянии.

Нападение на Парламент Великобритании произошло днем 22 марта. Мужчина за рулем внедорожника сбил нескольких прохожих, а затем врезался в ограду парламентского комплекса и напал на охранявших его полицейских с ножом. Полиция в ответ открыла огонь по нападавшему, он был убит.

Темы: Великобритания, Лондон, Борьба с терроризмом в мире, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
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23.03.2017, 12:35
сердитый читатель

А НАМ КАКОЕ ДО ЭТОГО ДЕЛО? Своих проблем меньше, не о чем писать?
23.03.2017, 12:15
Гоша

Все теракты в мире в последние десятилетия заказываются или как минимум согласуются триумвиратом разведок: ЦРУ, МИ-6, Мосад. Интересно, зачем Англии и ее Ми-6 понадобился этот теракт? А причины обязательно должны быть?
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