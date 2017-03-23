]]> ]]>
Главная В мире Новости

МИД Турции вызвал поверенного России в связи с гибелью турецкого солдата

13:09 23.03.2017
Коллаж © KM.RU
Материалы по теме:

МИД Турции сообщил временному поверенному посольства РФ в Анкаре Сергею Панову о своей "серьезной обеспокоенности" из-за гибели турецкого солдата в результате стрельбы с сирийской территории. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД Турции Хюсейин Мюфтюоглу.

"Накануне погиб наш солдат в результате действий снайпера. Стрельба велась с территории в САР, где за контроль и исполнение режима прекращения огня ответственна Россия, поэтому мы и пригласили временного поверенного РФ", - цитирует его ТАСС.  

Мюфтюоглу пояснил, что "снайпер стрелял из зоны, находящейся под контролем партии "Демократический союз" (ДС, сирийские курды).

Относительно темы деятельности офиса ДС в Москве дипломат указал, что Анкара "постоянно объясняет РФ то, что ДС является террористической организацией, представляющей опасность". "Мы ждем шагов Москвы по закрытию этого офиса ДС", - сказал он.

Темы: Россия, Сирия, Турция, Международные соглашения и дипломатия
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.03.2017, 17:59
Рональду

Какие турки в Сирии? "Ихтамнет".
23.03.2017, 17:14
Дык

Асад то не приглашал.. Туркоманы тамошние пригласили, по референдуму...
23.03.2017, 16:36
солдат

пусть сине-желтый флаг над своей башкой поднимает,чтоб не перетупали
Все комментарии (8)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.