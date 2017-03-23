МИД Турции вызвал поверенного России в связи с гибелью турецкого солдата

МИД Турции сообщил временному поверенному посольства РФ в Анкаре Сергею Панову о своей "серьезной обеспокоенности" из-за гибели турецкого солдата в результате стрельбы с сирийской территории. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД Турции Хюсейин Мюфтюоглу.

"Накануне погиб наш солдат в результате действий снайпера. Стрельба велась с территории в САР, где за контроль и исполнение режима прекращения огня ответственна Россия, поэтому мы и пригласили временного поверенного РФ", - цитирует его ТАСС.

Мюфтюоглу пояснил, что "снайпер стрелял из зоны, находящейся под контролем партии "Демократический союз" (ДС, сирийские курды).

Относительно темы деятельности офиса ДС в Москве дипломат указал, что Анкара "постоянно объясняет РФ то, что ДС является террористической организацией, представляющей опасность". "Мы ждем шагов Москвы по закрытию этого офиса ДС", - сказал он.