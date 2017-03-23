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Порошенко назвал убийство Вороненкова «актом терроризма со стороны России»

16:04 23.03.2017
Фото с сайта president.gov.ua
Фото с сайта president.gov.ua
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Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова «актом терроризма со стороны России». Об этом сообщает "112 Украина"

«Явный почерк российских спецслужб, ранее неоднократно проявлялся в разных европейских столицах», — заявил Порошенко.

Порошенко также отметил, что Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, о роли Януковича о введении в Украине российских войск.

Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева, когда он вышел из отеля «Премьер-палас». Он умер на месте. Его охранник смог ранить киллера, тот находится в больнице. Сам охранник также ранен. Кто стрелял в Вороненкова, неизвестно.

Вороненков переехал на Украину в 2016 году до сложения полномочий депутата Госдумы. В России он проходил по делу о рейдерском захвате. В Киеве Воороненков дал показания по делу о госизмене, по которому обвиняют бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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23.03.2017, 21:05
значит не зря присутствовал

Это он для кремля умер,если спрячут.Вот на какаю авантюру посылал кремль калясочницу.
23.03.2017, 20:54
Титус

Пой,ласточка, пой! А лучше назвать этот стихопад бредом алкоголика.
23.03.2017, 20:28
Титус

Очень хорошо помню, что, когда убили Олеся Бузину (светлая память), отъявленный идейный бандеровец, фашист, бандит, негодяй и подонок, в то время него занимавший пост заместителя Коломойского,а теперь выбранный главой Днепропетровска(днепропетровцы,у вас ум и совесть есть?) - Филатов, восхитился:"Это был наш типичный бандеровский атентат!".

Конечно, террористический, если официальное лицо исповедует терроризм и не стесняется этого.
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