Порошенко назвал убийство Вороненкова «актом терроризма со стороны России»
Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова «актом терроризма со стороны России». Об этом сообщает "112 Украина".
«Явный почерк российских спецслужб, ранее неоднократно проявлялся в разных европейских столицах», — заявил Порошенко.
Порошенко также отметил, что Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, о роли Януковича о введении в Украине российских войск.
Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева, когда он вышел из отеля «Премьер-палас». Он умер на месте. Его охранник смог ранить киллера, тот находится в больнице. Сам охранник также ранен. Кто стрелял в Вороненкова, неизвестно.
Вороненков переехал на Украину в 2016 году до сложения полномочий депутата Госдумы. В России он проходил по делу о рейдерском захвате. В Киеве Воороненков дал показания по делу о госизмене, по которому обвиняют бывшего президента Украины Виктора Януковича.