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«Был грохот, крики, суматоха. Затем звук выстрела»

07:49 23.03.2017
Парламент Великобритании. Фото с сайта 1chudo.ru
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Нападения на людей у здания британского парламента квалифицировано как теракт

Лондонская полиция начала выводить людей, оказавшихся запертыми в здании парламента из-за теракта, произошедшего вечером в среду близ Вестминстерского дворца, где заседают парламентарии. По данным на утро 23 марта, число погибших в результате теракта - пять человек, ранены 40 человек.

Напомним, автомобиль совершил наезд на пешеходов на тротуаре Вестминстерского моста. Пострадали от 8 до 10 человек. Вслед за этим автомобиль врезался в ограду у здания парламента в районе входа в палату общин.

Из машины выбежал человек и напал на полицейского, ранив его ножом. В ответ другой полицейский выстрелил в нападавшего из пистолета. Источник агентства Рейтер сообщил о двух пострадавших в результате стрельбы, сам нападавший получил огнестрельное ранение. По свидетельству очевидцев, это 40-летний мужчина в черной одежде азиатской внешности. В руках он держал нож длиной около 20 сантиметров.

Особо важные свидетели

«Был грохот, крики, суматоха. Затем звук выстрела, везде полиция», – одним из первых сообщил в Твиттер редактор политического отдела газеты Independent Том Пек, которого цитировала Би-Би-Си.

Отметим, что нынешние события отличались весьма высокопоставленными свидетелями. Так, о наезде на пешеходов одним из первых сообщил Радослав Сикорский, бывший спикер сейма и министр иностранных дел Польши, а ныне старший научный сотрудник Центра европейских исследований Гарварда.

«Автомобиль на Вестминстерском мосту только задавил по крайней мере 5 человек», – передавало Би-Би-Си сообщение Сикорского в Твиттере. 

О ранении полицейского на территории парламента сообщил Дэвид Лидингтон, лидер палаты общин, член кабинета министров, ответственный за связь и работу кабинета министров в нижней палате парламента. «Предполагаемый нападавший был застрелен вооруженными полицейскими», – сообщил Лидингтон депутатам парламента.

Избегать туристических зон

«В настоящий момент мы рассматриваем это как террористический инцидент», – говорится в сообщении Скотланд-Ярда. На место происшествия прибыли саперы. Не исключено, что в машине, наехавшей на людей, находится взрывное устройство.

Как передает ТАСС, заседание парламента было приостановлено, выходы из здания закрыты. В целях безопасности закрылась станция метро в районе места происшествия. Также было остановлено колесо обозрения «Лондонский глаз».

Российское федеральное агентство по туризму (Ростуризм) оперативно распространило предупреждение для россиян, находящихся в Лондоне: соблюдать спокойствие, избегать массовых скоплений людей, в первую очередь в районах, где находятся основные туристические достопримечательности. К таким местам в Ростуризме отнесли: Парламентскую площадь, Вестминстерский и Ламбетский мосты, Уайтхолл-стрит и Виктория-стрит, набережную Виктории вплоть до станции метро Embankment.

Посольство России в Великобритании открыло «горячие линии» для сбора информации об инцидентах в Лондоне, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

«Европа не хочет объединять усилия»

Также Захарова заявила, что Москва соболезнует родственникам погибших и пострадавшим при теракте в Лондоне и призывает к коллективным действиям по противодействию терроризму. «Не делим и никогда не будем делить терроризм по каким-либо признакам. Квалифицируем это как однозначное зло, которому необходимо противостоять коллективно», – сказала Захарова.

В свою очередь первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с ТАСС назвал инцидент свидетельством того, что Европа должна более ответственно относиться к борьбе с терроризмом и объединить усилия с Россией в противодействии этому злу. «Террористическая атака – это всегда большая беда, мы очень сочувствуем британцам и готовы оказать любое содействие. Нужно объединять усилия для борьбы с этим злом», – сказал он.

При этом сенатор полагает, что европейцы безответственно относятся к борьбе с террористами, о чем свидетельствуют многочисленные атаки террористов в европейских городах. «Европа не хочет объединить усилия для противостояния этому злу, вместо этого находит любые предлоги, чтобы «повоевать» с Россией», – заключил Джабаров.

А председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Великобритания не выражает готовность вести борьбу с терроризмом совместно с Россией.

«Безусловно, это ставит вопрос о необходимости совместной борьбы, но на сегодняшний день я лично весьма скептически отношусь к готовности Запада вести ее. Пока в основном мы имеем заявления со стороны британских политиков, министра обороны, министра иностранных дел о том, что существует российская угроза, но ни разу не была выражена готовность объединить усилия в борьбе с террористической угрозой. Меня это настраивает на скептический лад – по крайней мере в том, что касается позиции Великобритании», – сказал Пушков в эфире канала «Россия 24».

Автор: Евгений Романов

Темы: Великобритания, Антитеррористические операции в мире, Происшествия в мире
Источник: ВЗГЛЯД
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.03.2017, 11:43
Да уж!

Странные какие-то террористы в Европе (и это на фоне признаний, что за ИГил воюют настоящие профессионалы, прошедшие обучение у западных инструкторов), практически безоружные (не считая подручных средств, доступных каждому, хотя в наше время собрать что-то более эффективное можно даже на коленке), явно необученные и действующие по обстановке. Число жертв строго ограниченное (в отличие от массовых подрывов в странах, действительно охваченных терроризмом - при прямом соучастии Запада). Такое впечатление, что цель - попугать, возбудить общественное мнение, причинив минимум вреда при максимуме эффекта (отсюда и выбор места, и спрятанная Тереза Мей, которой ничто не угрожало, как и остальным членам парламента). Короче, как по заказу. Похоже на стиль западных спецслужб, которые сами находят неуравновешенных персонажей в сети, сами вовлекают их в террористическую деятельность, а потом берут тепленькими (с бомбами под кроватью), демонстрируя эффективную работу по предотвращения терактов. Или позволяют довести задуманное до конца, ограничив, по возможности, последствия.
***
Хотя, конечно, идиотов тоже хватает, и именно спонтанность подобных терактов делает их трудно отслеживаемых, тогда как организованный терроризм успешно подавляется спецслужбами.
23.03.2017, 11:34
stalker

Ничего не понимаю. Согласно статьи преступник на автомобиле задавил на мосту от 8 до 10 человек. Еще одного полицейского ранил ножом. При этом СМИ сообщают о 5 погибших и около 40 раненых. Откуда столько постадавших если, согласно сообщениям, у преступника было только холодное оружие ? Очевидцы говорят о многочисленных выстрелах, а не об одном. Тогда кто стрелял и в кого ?
23.03.2017, 11:17
Хех!

Опять вселенская скорбь, как после Шарли (прямо по классику: "никогда такого не было и вот опять"). Израильтяне аж британский флаг изобразили лазером на одном из главных зданий. А когда гибнут израильтяне (от тех же ножей и авто наездов, что там обычная практика террористов) англичане вывешивают флаги Израиля? Вряд ли.
***
В общем, как всегда (при всем сочувствии и соболезнованиях) на Западе: все равны, но одни граждане ровнее других.
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