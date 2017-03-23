Киев использует убийство Вороненкова в антироссийских целях. ВИДЕО

Петр Порошенко вынес «вердикт» по делу об убийстве экс-депутата Дениса Вороненкова

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре Киева во время перестрелки около отеля Premier Palace Hotel.

Напомним, Вороненков, которого в России подозревали в крупном мошенничестве еще в конце прошлого года, бежал на Украину вместе со своей женой, также бывшим депутатом Марией Максаковой.

Около 13.00 по московскому времени бывший депутат покидал отель вместе со своей охраной. «Вороненков шел на встречу со мной», - позже сообщил в своем в Facebook еще один беглый экс-депутат Госдумы Илья Пономарев.

Неизвестный в балаклаве, незадолго до этого подъехавший к отелю на автомобиле Daewoo Lanos, приблизился к Вороненкову и выстрелил в него не меньше двух раз. Человек, охранявший Вороненкова, успел сделать ответный выстрел. Охранник и нападавший получили ранения и были доставлены в больницу.

Позже стало известно, что убийца получил сквозное ранение головы и скончался в одной из больниц Киева. Охранник был ранен в живот.

Вдова Вороненкова, Мария Максакова, приехав на место убийства, упала в обморок, сообщил журналист Роман Юхновец в своем Twitter. Позже Максакова покинула отель, где был убит ее супруг, в сопровождении нескольких людей и начала давать показания в генпрокуратуре Украины.

Кто защищал Вороненкова?

Пока остается неясным, кто именно отвечал за защиту «особо ценного свидетеля», каковым называют Вороненкова киевские власти. Ранее в ряде украинских СМИ появилась информация о том, что Вороненкова охраняли сотрудники Службы безопасности Украины и управления госохраны Украины.

Луценко заявил, что убийтый «находился под охраной одной из спецслужб» - которую и представлял охранник Вороненкова, сумевший сделать ответный выстрел.

Однако пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская пояснила – ведомство не обеспечивало охрану экс-депутата. Аналогичный ответ дали и в управлении госохраны.

Громкие заявления

Пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко отметил, что Петр Порошенко, узнав об убийстве Вороненкова, провел совещание с силовиками и лично вызвал главу СБУ Василия Грицака.

Порошенко связал произошедшее с пожаром на складе с боеприпасами в Харьковской области, а также объявил, что «коварное убийство в центре Киева Игоря Вороненкова - это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из политических соображений».

Президент Украины утверждает, что Вороненков якобы был «одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли Януковича в введении на Украину российских войск», - напомнил он.

Напомним, после побега экс-депутата в Киев генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Вороненков якобы уже дал «важные показания» по делу экс-президента Украины Виктора Януковича.

Советник главы МВД Украины Арсена Авакова Антон Геращенко на своей странице в Facebook также назвал убийство Вороненкова «устрашением тех российских депутатов и чиновников, кто попытается сбежать из России на Запад или на Украину», - написал он.

В Кремле назвали «какие-либо измышления о пресловутом российском следе» в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова «абсурдными». Такое заявление сделал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, подчеркнув: случившееся свидетельствует о том, украинская сторона не смогла обеспечить безопасность Вороненкова.

Версии и предположения

По утверждению генпрокурора Украины Луценко, убийца имел при себе паспорт гражданина Украины. Сейчас следственные органы проверяют, были ли документы настоящими,.

Киевское издание «Обозреватель» со ссылкой на свои источники, сообщило, что убийца – мужчина 1988 года рождения, который находился в розыске по подозрению в фиктивном предпринимательстве и легализации доходов, полученных преступным путем. Он разыскивался днепровскими (днепропетровскими) правоохранителями, уточнило издание.

Московский бизнесмен Отарий Кабахидзе, признанный потерпевшим по уголовному делу Дениса Вороненкова, сообщил порталу Life, что общался с бывшим депутатом за день до убийства по телефону. Вороненков «рассказал о том, что хочет вернуться обратно в Россию и сдаться властям. Он попросил меня связать его со следователем напрямую и обсудить эту возможность», - отметил Кабахидзе. О причине, побудившей Вороненкова задуматься о возвращении, Кабахидзе не сказал.

Напомним, в 2014 году Следственный комитет направил в Госдуму материалы о лишении депутата от КПРФ Вороненкова неприкосновенности в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату здания в центре Москвы. В апреле 2015 года СК направил в Генпрокуратуру документы о привлечении его к ответственности в качестве обвиняемого. В Киев экс-депутат бежал в декабре прошлого года – в СК это связали с попыткой Вороненкова избежать уголовного преследования и ареста.