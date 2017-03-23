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Убийца Дениса Вороненкова скончался в реанимации

17:39 23.03.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Киллер, убивший в центре Киева бывшего российского депутата Дениса Вороненкова, скончался от ранений, сообщил главный врач Николай Демин украинскому "Общественному ТВ". У киллера, по подсчетам врачей, было "наверное, пули четыре".

Ранее сообщалось, что стрелявший находится в крайне тяжелом состоянии, он был ранен в грудь, а также получил сквозное ранение головы.

Вороненкова расстреляли у центрального входа в отель "Премьер-палас", киллер попал в него четыре раза. Охранник бывшего депутата также получил ранения, но смог выстрелить в убийцу, которого доставили в реанимацию одной из городских больниц, передает РИА Новости.

Следователи установили личность преступника — это гражданин Украины.

По данным издания "Обозреватель", предполагаемый убийца — мужчина 1988 года рождения, он находился в розыске по делу о фиктивном предпринимательстве и легализации доходов, полученных преступным путем.

При этом украинские власти поспешили возложить ответственность за убийство Вороненкова на "российские спецслужбы". Генпрокурор Юрий Луценко назвал случившееся "политической расправой над оппонентом Кремля". По его словам, бывшего депутата могли убить либо в связи с делом Януковича, против которого он собирался давать показания, либо в связи с контрабандой в Россию.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал измышления о "пресловутом российском следе" абсурдными. Случившееся говорит о том, что украинская сторона не смогла обеспечить безопасность Вороненкова, добавил он. 

Темы: Украина, Резонансные убийства и покушения в мире
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Комментарии читателей
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23.03.2017, 21:39
Гость: хъм

неужели крипто троцкисты?
23.03.2017, 20:30
Гость: ВВП

хорошо, что сегодня я был в театре, свидетелей много... а то бы обвинили.
23.03.2017, 20:22
Гость: Остап

Убийца, украинец, гражданин Украины, объявленный в розыск за ранее совершенные преступления, свободно разгуливает с пистолетом по Киеву, находит в многомиллионном городе Вороненкова в тот короткий момент, когда он выходит из машины и пытается войти в фешенебельный отель. Несмотря на охрану СБУ, свободно убивает Вороненкова, а потом покладисто умирает на операционном столе, тоже под присмотром СБУ. Но виноват, понятно, известно кто.
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