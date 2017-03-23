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У убийцы Вороненкова нашли документы Нацгвардии Украины

23:27 23.03.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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У убийцы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова были при себе документы Нацгвардии Украины. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что они были выданы частью №3057, в которую ранее входил батальон «Донбасс». К ней же относился полк «Азов» и ряд других подразделений. Предполагается, что убийца мог быть одним из добровольцев, воевавших на Донбассе в 2014-2015 годах.

В то же время не исключается, что документы, найденные у убийцы, могут быть фальшивыми.

Вороненков был застрелен в центре Киева днем 23 марта. Преступник успел выстрелить несколько раз, прежде чем охранник бывшего депутата открыл ответный огонь. Вороненков умер на месте, телохранитель и нападавший были госпитализиованы с ранениями. Позднее убийца умер в реанимации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
 

Темы: Украина, Происшествия в мире, Резонансные убийства и покушения в мире, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.03.2017, 01:56
Гость: Прохожий

Свежо!
24.03.2017, 00:17
Гость: Зануда (!)

А записки от Порошенко "Податель сего документа действует по моему распоряжению и на благо Украины" у него не было?
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