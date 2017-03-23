У убийцы Вороненкова нашли документы Нацгвардии Украины

У убийцы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова были при себе документы Нацгвардии Украины. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что они были выданы частью №3057, в которую ранее входил батальон «Донбасс». К ней же относился полк «Азов» и ряд других подразделений. Предполагается, что убийца мог быть одним из добровольцев, воевавших на Донбассе в 2014-2015 годах.

В то же время не исключается, что документы, найденные у убийцы, могут быть фальшивыми.

Вороненков был застрелен в центре Киева днем 23 марта. Преступник успел выстрелить несколько раз, прежде чем охранник бывшего депутата открыл ответный огонь. Вороненков умер на месте, телохранитель и нападавший были госпитализиованы с ранениями. Позднее убийца умер в реанимации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

