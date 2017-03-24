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Лукашенко обвинил Запад в финансировании беспорядков в Белоруссии

20:57 24.03.2017
Фото с сайта gr-sozidatel.ru
Фото с сайта gr-sozidatel.ru
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад хочет дестабилизировать обстановку в стране и с этой целью поддерживает финансами местных боевиков.

«Кому-то хочется взорвать обстановку, и они используют наших отморозков… Чешутся у кого-то руки. Но есть некий барьер, который никто не должен переступить, нарушая закон и Конституцию. И если власть этого не увидит, тогда это будет цепная реакция, ее очень трудно остановить, потому что будут втянуты миллионы людей», - цитирует главу государства агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, финансирование противоправной деятельности в стране осуществляется американскими и немецкими фондами. Выделяемые ими средства поступают в Белоруссию через Литву и Польшу.

Он заверил, что власти республики будут пресекать противоправные действия. «Не могу допустить, чтобы в Беларуси повторился украинский вариант», - подчеркнул Лукашенко.

Накануне он сообщил о задержании двух десятков боевиков, готовивших вооруженную провокацию. Лукашенко заявил, что один из их лагерей находился в районе Бобруйска и Осиповичей, а остальные - за пределами страны. В частности, на Украине, в Польше и Литве.
 

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в республиках бывшего СССР, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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24.03.2017, 23:55
Гость: Очевидец

В Беларуси где-то 5-7% трудоспособного населения занято в сером бизнесе. 1-2% процента безработных. Из бюджета дотируется ЖКХ, детские ясли-сады, общественный транспорт, бесплатное среднее образование, наполовину высшее, бесплатное здравоохранение всех уровней сложности (включая трансплантологию)и многое еще чего. Что существенно, все это доступно населению на всех уровнях социальной лестницы. 5-7% населения всем этим пользуется, имеют квартиры, дачи, автомобили, но налоги платить не хочет, косит под безработных. Как с этим бороться? Пока пробуется следующий вариант. Если ты ищешь работу и зарегистрирован на бирже труда, проходишь переподготовку, воспитываешь малолетних детей, нетрудоспособный, выплачиваешь налоги за индивидуальную трудовую деятельность - к тебе нет вопросов. Если у тебя другие жизненные обстоятельства, можешь их разъяснить в комиссии местного административного органа власти по месту жительства. В противном случае, ты попадаешь в список социальных иждивенцев и должен уплатить раз в год в качестве налога примерно примерно $180 в эквиваленте.
24.03.2017, 23:23
Гость: Зоя

Завтра в славном городе Минске +3, дождь со снегом.
Сама природа Батьке помогает!
И я этому не удивляюсь. Правда на его стороне.
24.03.2017, 21:52
Гость: Капитан Космос

///Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад хочет дестабилизировать обстановку в стране///
А кто дестабилизировал обстановку принятием декрета о сдирании последней шкуры с безработных,тем самым нарушая конституцию? Тоже Запад?
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