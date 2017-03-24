Лукашенко обвинил Запад в финансировании беспорядков в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад хочет дестабилизировать обстановку в стране и с этой целью поддерживает финансами местных боевиков.

«Кому-то хочется взорвать обстановку, и они используют наших отморозков… Чешутся у кого-то руки. Но есть некий барьер, который никто не должен переступить, нарушая закон и Конституцию. И если власть этого не увидит, тогда это будет цепная реакция, ее очень трудно остановить, потому что будут втянуты миллионы людей», - цитирует главу государства агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, финансирование противоправной деятельности в стране осуществляется американскими и немецкими фондами. Выделяемые ими средства поступают в Белоруссию через Литву и Польшу.

Он заверил, что власти республики будут пресекать противоправные действия. «Не могу допустить, чтобы в Беларуси повторился украинский вариант», - подчеркнул Лукашенко.

Накануне он сообщил о задержании двух десятков боевиков, готовивших вооруженную провокацию. Лукашенко заявил, что один из их лагерей находился в районе Бобруйска и Осиповичей, а остальные - за пределами страны. В частности, на Украине, в Польше и Литве.

