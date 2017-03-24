]]> ]]>
Главная В мире Новости

Американский конгрессмен предложил принять «невидимые» меры против РФ

00:04 24.03.2017
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
Материалы по теме:

Американский конгрессмен Майкл Маккол, возглавляющий комитет по национальной безопасности палаты представителей, заявил, что администрация президента Дональда Трампа должна принять более жесткие меры в отношении России –«как видимые, так и невидимые». Об этом сообщает издание The Hill.

Маккол назвал Россию наиболее актуальной проблемой для Штатов. Он призвал ужесточить антироссийские санкции, добавив, что Кремлю не должно сойти с рук вмешательство в американскую демократию. Что именно следует понимать под «невидимыми» мерами, конгрессмен не уточнил.

Вашингтон в последнее время неоднократно обвинял Москву в кибератаках с целью вмешательства в президентские выборы в США и оказания влияния на их результаты. При этом ни разу не представил доказательств. Российская сторона все эти обвинения отвергла.
 

Темы: Россия, США, Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.