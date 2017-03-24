Американский конгрессмен предложил принять «невидимые» меры против РФ

Американский конгрессмен Майкл Маккол, возглавляющий комитет по национальной безопасности палаты представителей, заявил, что администрация президента Дональда Трампа должна принять более жесткие меры в отношении России –«как видимые, так и невидимые». Об этом сообщает издание The Hill.

Маккол назвал Россию наиболее актуальной проблемой для Штатов. Он призвал ужесточить антироссийские санкции, добавив, что Кремлю не должно сойти с рук вмешательство в американскую демократию. Что именно следует понимать под «невидимыми» мерами, конгрессмен не уточнил.

Вашингтон в последнее время неоднократно обвинял Москву в кибератаках с целью вмешательства в президентские выборы в США и оказания влияния на их результаты. При этом ни разу не представил доказательств. Российская сторона все эти обвинения отвергла.

