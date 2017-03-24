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Группировка ИГ заявила о причастности к нападению в Чечне

18:26 24.03.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку на воинскую часть Росгвардии в Чечне. Об этом сообщает мониторинговая группа SITE Intelligence Group со ссылкой на Amaq – информационную службу группировки.

В сообщении отмечается, что нападение было совершено боевиками Кавказского отделения ИГ, которые убили шестерых военных и ранили еще троих.

Инцидент произошел в ночь на 24 марта в районе станица Наурская. Согласно последним данным, нападавших было шестеро. Все они уничтожены в перестрелке с силовиками.

По факту нападения СКР возбудил уголовное дело по статьям 208, 222, 226 и 317 УК РФ. Предполагается, что атака была совершена ради захвата оружия.
 

Темы: Россия, Чечня, Происшествия, Борьба с терроризмом в России, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
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24.03.2017, 21:31
Гость: вадим иванович

даа это вам не пенсионеры аминь
24.03.2017, 19:51
Гость: Евгений В

"нападение было совершено боевиками Кавказского отделения ИГ (запрещена в России)".
Как понять такое "запрещение"? Там же у Кадырова - "Героя России" сильнейшая служба безопасности, все схвачено, своя личная Гвардия (30000 молодых чеченцев).
Нет ребята, есть старая русская пословица: "Сколько волка не корми - он все равно в лес смотрит"
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