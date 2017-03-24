Группировка ИГ заявила о причастности к нападению в Чечне

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку на воинскую часть Росгвардии в Чечне. Об этом сообщает мониторинговая группа SITE Intelligence Group со ссылкой на Amaq – информационную службу группировки.

В сообщении отмечается, что нападение было совершено боевиками Кавказского отделения ИГ, которые убили шестерых военных и ранили еще троих.

Инцидент произошел в ночь на 24 марта в районе станица Наурская. Согласно последним данным, нападавших было шестеро. Все они уничтожены в перестрелке с силовиками.

По факту нападения СКР возбудил уголовное дело по статьям 208, 222, 226 и 317 УК РФ. Предполагается, что атака была совершена ради захвата оружия.

