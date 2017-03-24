Россия предложила создать коалицию для разминирования САР

Россия предложила сформировать международную коалицию для разминирования территории Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя постпреда РФ при ООН Евгения Загайнова.

Выступая на заседании Совбеза ООН по итогам принятия резолюции по защите исторических памятников и ценностей во время вооруженных конфликтов, он отметил, что в Сирии данный вопрос стоит особенно остро.

«Символом испытаний, через которые проходит многострадальный народ этой страны, стала легендарная тысячелетняя Пальмира, жемчужина человеческой цивилизации, захваченная и разрушенная террористами и освобожденная вновь», - цитирует Загайнова агентство. По его словам, город «нашпигован минами и неразорвавшимися снарядами». Это не позволяет оценить масштаб разрушений и восстановить то, что подлежит восстановлению.

Загайнов добавил, что российские саперы уже активно работают над разминированием Пальмиры. «Призываем всех партнеров, небезучастных к сохранению исторического наследия, оставить известные противоречия и внести посильный вклад в общее дело, которое требует в том числе и значительных финансовых вложений», - сказал дипломат.

Российские саперы в прошлом году на протяжении полутора месяцев работали в Пальмире, разминируя как историческую часть города, так и жилые кварталы. Тогда они обезвредили примерно 18 тысяч взрывоопасных предметов. Снова они отправились туда в первой половине марта, после повторного освобождения города от террористов.

