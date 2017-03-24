Число жертв лондонского теракта возросло до четырех

Количество погибших в результате теракта в центре британской столицы увеличилось до четырех человек. В одной из больниц скончался 75-летний мужчина, получивший ранение в ходе происшествия, сообщает телеканал Sky News.

Ранее было известно о трех жертвах теракта: сотруднике полиции и двух гражданских – женщине и мужчине 40 и 50 лет соответственно. Еще около 30 человек пострадали и госпитализированы. Состояние семерых оценивается как тяжелое.

Теракт в столице Великобритании произошел днем 22 марта. Злоумышленник сбил на автомобиле пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем напал с ножом на полицейских у здания парламента. В итоге он был застрелен правоохранителями. По данным полиции, нападавшего звали Халид Масуд.

В ходе расследования арестованы восемь человек, которые подозреваются в причастности к произошедшему. В их числе женщина, якобы являвшаяся партнершей Масуда.

Некоторое время назад ответственность за теракт в Лондоне взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

