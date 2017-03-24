СМИ опубликовали видео убийства Дениса Вороненкова в Киеве

Видео момента убийства экс-депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова опубликовало издание РБК-Украина. Издание отмечает, что видео предоставили источники РБК-Украина в следственных органах.

На кадрах видно, что убийца Вороненкова следует за депутатом и его охранником, затем достает пистолет и производит выстрел из-за его спины, а затем еще несколько раз стреляет в упавшего экс-депутата. На видео видно, как в последний момент перед выстрелом Вороненков обернулся.

После первого выстрела охранник Вороненкова попытался сбить нападавшего с ног сумкой, но нападавший выстрелил охраннику в живот, и охранник упал. После падения охранник достал из сумки пистолет и несколько раз выстрелил вслед убегающему убийце.