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СМИ опубликовали видео убийства Дениса Вороненкова в Киеве

17:15 24.03.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Видео момента убийства экс-депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова опубликовало издание РБК-Украина. Издание отмечает, что видео предоставили источники РБК-Украина в следственных органах.

На кадрах видно, что убийца Вороненкова следует за депутатом и его охранником, затем достает пистолет и производит выстрел из-за его спины, а затем еще несколько раз стреляет в упавшего экс-депутата. На видео видно, как в последний момент перед выстрелом Вороненков обернулся.

После первого выстрела охранник Вороненкова попытался сбить нападавшего с ног сумкой, но нападавший выстрелил охраннику в живот, и охранник упал. После падения охранник достал из сумки пистолет и несколько раз выстрелил вслед убегающему убийце.

Темы: Украина, Резонансные убийства и покушения в мире
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Комментарии читателей
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24.03.2017, 21:46
НХ

Из сообщения «Газета.Ru»:
24 марта Антон Геращенко изложил основную версию МВД Украины. По мнению полиции, Паршов — агент российских спецслужб. При этом из сообщения Геращенко понятно, что Паршов никогда официально не бывал за пределами Украины. «Но в феврале 2015 года он пересек границу Украины, пройдя пешком через один из КПП на границе с Беларусью», — утверждает Геращенко. Именно тогда, по мнению украинских силовиков, Павел Паршов «прошел курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной еще во времена сталинского НКВД». Теперь следствию предстоит попытаться доказать все эти сведения”.
Геращенко можно понять: «еще во времена сталинского НКВД» начали готовить диверсантов, которые уничтожали безвинных бандеровцев. И это говорит об актуальности декоммунизации и десталинизации, проведенной на Украине. А ещё «СМЕРШ» ими занимался, учитывая их сотрудничество с немецкими освободителями славян от коммунистов. Но «СМЕРШ», как считают российские десталинизаторы, преступная организация. Зачем пытаться что-то доказывать? Ведь и так всё ясно - Россия виновата.
24.03.2017, 21:37
Гость

Профессионал подстраховался бы в любом случае.
24.03.2017, 21:30
Титус

Кстати,по-моему, он даже не знал, что рядом с Вороненковым охранник. Подготовленный профессионал бы это знал и действовал по-другому.
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