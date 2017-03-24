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Украинское издание назвало имя убийцы Вороненкова

10:48 24.03.2017
Фото с сайта sputnikipogrom.com
Фото с сайта sputnikipogrom.com
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Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова убил украинец Павел Паршов. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает украинское издание «Обозреватель». Официального подтверждения этой информации нет.

Имя Паршова есть в базе разыскиваемых преступников украинского МВД, его обвиняют в фиктивном предпринимательстве и легализации доходов. В розыске Паршов находится с 2011 года.

Паршов, согласно данным с сайта МВД Украины, родился в Днепропетровске (теперь называется Днепр) в 1988 году.

Ранее сообщалось, что у убийцы Вороненкова нашли удостоверение участника боевых действий на востоке Украины. Официально о личности убийцы ничего не сообщалось, он умер в больнице вечером 23 марта от полученных ранений.

Убийство Дениса Вороненкова произошло днем 23 марта в центре Киева. Нападавший несколько раз выстрелил в бывшего депутата и его телохранителя. Охранник ответным огнем нанес смертельные ранения убийце.

Украинское следствие рассматривает в качестве приоритетной версии причастность России к убийству бывшего депутата, который скрывался на Украине от уголовного преследования.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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24.03.2017, 20:55
Гость: мик

и опять все на Россию валят???! В своей юрисдикции причем под защитой своей армии???!!!!!!!!!!!!!
24.03.2017, 19:37
Гость: гость

точно...и с документами впридачу-))
24.03.2017, 19:20
Гость: Если

он из Севастополя, то зачем ему было российско-белорусскую границу пешком переходить? Может просто подходящего российского паспорта не нашлось? Вообще полный дебилизм идти на такое дело с паспортом. Ну смешно.
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