Законопроект о «коллаборационистах» поможет «патриотам Украины» разбогатеть

Законопроект, предложенный к рассмотрению Верховной Раде, позволяет посадить в тюрьму на длительный срок почти любого украинца

Законопроект «О запрете коллаборационизма», предложенный к рассмотрению Верховной Раде, позволяет посадить в тюрьму на длительный срок почти любого украинца, кто так или иначе связан с Донбассом или Крымом. Впрочем, авторы этой инициативы, судя по всему, преследуют другие цели. Они всего лишь просто плохо себе представляют всю совокупность возможных последствий.

Пламенные декоммунизаторы Украины обожают копировать самые жестокие и малоосмысленные действия Советской власти. Те самые, за которые ее сами же и критикуют.

Стремление рассматривать всех жителей «оккупированных территорий» в качестве коллаборационистов соответствует практике сталинского СССР. Кому приходилось заполнять хоть сколько-нибудь важные документы, должен помнить обязательный пункт – пребывали ли вы или ваши родственники на временно оккупированной территории? Этот пункт был в ходу вплоть до распада СССР, хотя со времен войны тогда минуло более 45 лет.

Предлагаемый сейчас Раде законопроект «О запрете коллаборационизма» – родной брат советских инструкций. Он был зарегистрирован в парламенте еще 9 марта. Его автором является ветеран АТО, бывший командир роты в батальоне «Айдар» Игорь Лапин, представляющий фракцию «Народный фронт» (в прошлом – фракция премьера Яценюка). Она входит в коалицию парламентского большинства, но при этом гораздо радикальнее Блока Петра Порошенко и представляет в Раде условную «партию войны».

Ранее Лапин регистрировал законопроект об экономической блокаде оккупированных территорий, который должен был «исключить коррупционные схемы на линии разграничения».

Цель нынешнего проекта – установить уголовную ответственность «за сотрудничество с российской оккупационной властью в Автономной Республике Крым, городе Севастополе и на временно неподконтрольных органам (...) территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей». «Российской оккупационной властью» считаются любые органы власти, созданные Россией или при ее поддержке в перечисленных регионах.

При этом запрещаются любые формы сотрудничества с «оккупационной властью», в том числе: участие в митингах, призывы к сотрудничеству, ведение хозяйственной деятельности, получение документов и так далее. Ответственность предлагается в виде заключения на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без оной.

Дается, правда, лазейка – если человек сможет доказать, что его заставили сотрудничать при помощи физического насилия, он может быть оправдан. Но простор для действий административных органов все равно получается широкий.

Сейчас, например, по умолчанию считается, что всем жителям Крыма российское гражданство было всучено насильно (понятно, что не будет нормальный человек стоять за российским паспортом в очереди – их явно заставили). Однако в контексте законопроекта получается, что некоторые из крымчан вовсе не жертвы насилия, а коллаборационисты – и их надо «разъяснить».

Тем самым смысл проекта сводится к строительству грандиозной коррупционной схемы, в рамках которой «патриоты» будут отделять «агнцев» от «козлищ» и сказочно при этом богатеть. Конечно, если им дадут этим заняться.

Но в случае принятия этого законопроекта будут и другие последствия.

Во-первых, исключается возможность восстановления территориальной целостности Украины путем реализации Минских соглашений. Ключевым моментом Минска является диалог между Киевом и Донбассом, который должен закончиться возвращением регионов в политическое пространство Украины.

Проект Лапина же предполагает репрессии против большей части населения региона. Понятно, что никакого диалога в соответствии с этим проектом быть не может. А вот выборы реальны – в «освобожденные» украинской армией районы уже завезли немалое число избирателей из Западной Украины.

Во-вторых, независимо от того, что себе думал Лапин, частично и косвенно признается то, что оккупация как бы не совсем оккупация, поскольку произведена с согласия и при поддержке хотя бы части местного населения. То есть с международно-правовой точки зрения аннексия Крыма в Киеве вопросов не вызывает, но вот с точки зрения народовластия есть нюансы.

И, опираясь на эти нюансы, Киев со временем действительно может сделать какие-то шаги в направлении признания реального статуса Крыма и Донбасса.

В-третьих, частично снимается вина с Украины, которая не смогла или не захотела обеспечить свою территориальную целостность. По крайней мере, отпадает вопрос об ответственности Александра Турчинова и Арсения Яценюка за распад Украины образца 2014 года. Они не виноваты, они пали жертвами коллаборационистов.

В-четвертых, создаются основания для привлечения к уголовной ответственности бизнесменов, которые продолжают сотрудничать с властями Донбасса и Крыма. В первую очередь речь идет о Ринате Ахметове, но в принципе можно привлечь к ответственности владельца автобуса, который перевозит пассажиров из Киева в Крым. Он ведь там с властями сотрудничает – фиксирует пересечение границы и соблюдает ПДД. В общем, налицо доведение блокады Донбасса до логического завершения.

В-пятых, довольно трудно согласовать признание ЛДНР террористическими организациями с признанием их же органами власти России. Впрочем, может, смысл именно в том, чтобы признать террористической организацией РФ.

Кстати, Лапин, по данным сайта Верховной Рады, является адвокатом. Можно понять ситуацию, при которой адвокат настолько патриотичен, чтобы бросить свою высокооплачиваемую работу и пойти добровольцем на фронт. Но беспомощность формулировок законопроекта заставляет предположить, что с дипломом у патриота что-то не так.

Но главный вопрос – станет ли проект законом?

Сейчас усилия украинской власти и направлены на то, чтобы выйти из Минских соглашений, но только так, чтобы виноватой в этом осталась Россия (достаточно вспомнить заявления по поводу убийства бывшего депутата Госдумы Вороненкова со стороны штатных клоунов МВД – Зоряна Шкиряка и Антона Геращенко).

Так что принятие законопроекта, который фактически означает выход Украины из Минского процесса по собственной инициативе и под собственную ответственность, президентом поддержано не будет.

Однако со временем, когда выход Украины из Минского процесса будет уже оформлен (а в Киеве ожидают именно этого, будучи опечалены реакцией на выходки Украины со стороны ЕС и США в последнее время), такой закон вполне может потребоваться. Ведь сотрудничество с «российскими оккупационными властями» - благодарный повод для привлечения к ответственности практически любого гражданина Украины. Ведь способы «гибридного» сотрудничества с властями «государства-агрессора» могут быть самыми необычными. Например, потребление его продукции, чем грешны все украинские граждане поголовно – ведь молекулы добытого на Украине или полученного по реверсу из Европы газа флажками не помечены.

Но в данный момент выдвижение подобного законопроекта - лишь очередной шаг «Народного фронта» в борьбе с Блоком Петра Порошенко за голоса радикальных избирателей.