Порошенко и Лукашенко снова братья-славяне

Кто бы мог подумать, что всего несколько дней назад Минск и Киев вступили в довольно напряженную словесную перепалку

Вечером 23 марта президенты Украины и Белоруссии Петр Порошенко и Александр Лукашенко поговорили по телефону и обсудили вопросы экономического сотрудничества и расширения контактов на уровне регионов.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили миротворческий процесс на Украине и содействие, которое Белоруссия оказывает для разрешения сложившейся ситуации. Главы государств договорились развивать политический диалог на всех уровнях.

В общем, разговор, как принято говорить, прошел в конструктивном и дружественном русле.

Кто бы мог подумать, что всего несколько дней назад Минск и Киев вступили в довольно напряженную словесную перепалку.

Для начала 21 марта Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии задержали несколько десятков боевиков, готовивших «провокацию с оружием», которые тренировались в лагерях, расположенных, в том числе, на Украине. В Киеве эти слова вызвали возмущение, и посольство Украины в РБ выпустило воззвание, в котором посоветовало Минску следить за «информационной гигиеной».

«В последнее время для белорусского информационного пространства актуальными стали вопросы информационной гигиены: обвинения граждан Украины в возможной причастности к экстремистской деятельности, унизительные определения в адрес героев Небесной сотни и защитников Революции достоинства. Такие информационные пассажи оскорбляют честь и достоинство украинских граждан», — говорится в документе.

Отдельно украинцев возмутило, что один из белорусских каналов показал карту, на которой Крым обозначен как часть России.

И вот спустя всего несколько суток президенты Белоруссии и Украины мирно пообщались, как будто ничего не произошло. О разногласиях и «обмене любезностями» не было сказано ни слова.

Директор Центра изучения кризисного общества Максим Вилисов считает, что такое быстрое примирение сторон связано, прежде всего, с внутриполитической обстановкой в Белоруссии — в Минске не хотят терять потенциальных союзников.

— Уже некоторое время в информационном пространстве присутствует тема о том, что украинские олигархи причастны к финансированию беспорядков, которые проходят в Белоруссии. Хотя ряд белорусских экспертов оспаривает эти утверждения и пытается искать российский след в протестных акциях. На мой взгляд, все это отражает очень напряженную внутриполитическую борьбу в Белоруссии. Лукашенко оказался в опасной ситуации.

— Почему?

— У него обострились отношения с Россией. Возникли разногласия по ряду ключевых вопросов, связанных с нефтегазовой сферой. И если они не будут решены, вполне возможно, это приведет к самым серьезным негативным последствиям для всей экономической системы Белоруссии.

Кроме того, совершенно неожиданно Лукашенко оказался под давлением протестных акций, которые связаны с безусловной ошибкой в виде попытки введения «налога на тунеядцев». Многие эксперты даже считают, что президента Белоруссии таким образом подставили. Теперь он вынужден лавировать между разными силами.

В этих условиях попытка стабилизировать отношения с Украиной выглядит совершенно логично. Лукашенко нужно обеспечить ровные отношения с как можно большим количеством своих зарубежных контрагентов.

— Зачем тогда он всего несколько дней назад делал заявления, направленные против Украины?

— Внутри самой Белоруссии идет борьба за Лукашенко и одновременно против него. Она осуществляется между влиятельными политическими силами, которые в том числе обеспечивают его информацией.

Взять хотя бы его отношение к протестным акциям. Какое-то время назад Лукашенко явно был настроен на силовое решение этой проблемы. Но потом он под воздействием другой информации сделал несколько шагов назад — приостановил действие декрета о налоге, сделал заявления по поводу того, что налог должны платить все, включая любовниц чиновников, то есть попытался перевести все в шутку.

Возможно, влияние разных группировок привело и к разным высказываниям в адрес Украины. Высокая амплитуда противоположных решений отражает нестабильность ситуации и поиск вариантов действий. Это свидетельство глубокого внутриполитического кризиса.

Если Лукашенко не сможет решить спор с Россией в свою пользу, высока вероятность обострения обстановки внутри страны. Тем боле, что впереди 1 мая — хороший шанс вывести людей на улицы. И тогда все может пойти по сценарию украинского майдана. Несколько внешнеполитических ошибок Лукашенко могут подорвать его легитимность. Сейчас для него лучше худой мир со всеми остальными участниками внешнеполитических отношений, потому что банк он хочет взять в спорах с Россией.

— А Киев тоже делает ставку на антироссийский разворот Минска?

— Безусловно, Киев просчитывает разные варианты. Мы все помним позицию Лукашенко в отношении украинского конфликта. Он никогда однозначно не высказывался в поддержу российской стороны. Более того, он пытался заигрывать с Украиной по вопросу признания Крыма.

Есть и еще один немаловажный момент с участием белорусских добровольцев в конфликте в Донбассе по обе стороны баррикад. В Белоруссии была ужесточена ответственность для наемников, которые принимают участие в боевых действиях на территориях других государств. Но задерживали именно лиц, которые воевали на стороне ЛНР и ДНР, а не ВСУ.

Минск постоянно лавирует, и я бы не стал исключать розыгрыш Лукашенко антироссийской карты. В этом случае ему нужно будет на политическом уровне подыграть Порошенко, чтобы сохранить лицо перед европейскими политиками, с которыми он несколько лет пытается сближаться.

Это типичная для Белоруссии политика так называемой многовекторности, которая активно поддерживается экспертным сообществом и аналитическими центрами, близкими к администрации президента. Пророссийское же поле, к сожалению, было последовательно зачищено самим Лукашенко.

В итоге, хотя он считается «главным другом» России, он позволяет себе весьма провокационные высказывания. Но если ему не удастся договориться с Москвой сейчас, внутренняя нестабильность будет расти. Резко повышаются шансы смещения самого Лукашенко в результате «дворцового переворота».