Китайский дракон покидает сушу

Зачем Китай начинает радикальную реформу своих вооруженных сил?

Из КНР приходит она сенсационная новость за другой.

Издание «Военное.РФ» со ссылкой на South China Morning Post сообщило на днях о том, что сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая будут сокращены более чем на 25%. В абсолютных величинах это означает ликвидацию сразу около 200 тысяч штатных единиц. Для сравнения: численность вооруженных сил Германии (армии, ВМС, ВВС и административного аппарата) составляет менее 180 тысяч.

Пекин планирует расформировать сразу 5 из 18 общевойсковых армий.

Две из них якобы пали жертвами политико-правовых разбирательств. Согласно предположениям журналистов, расформирование 16-ой и 47-ой армий связано с тем, что они были базовыми для заместителей председателя Центрального военного совета, попавшихся на коррупции - Сюй Цайхоу и Го Босюна (первый умер от рака еще до суда, второй осужден и приговорен к пожизненному лишению свободы).

И все же расформирование армий только из-за коррумпированности двух генералов – это «немного слишком». Тем более что три остальные расформировываются без всяких политических мотивов.

Особо любопытен тот факт, что по информации той же South China Morning Post, «часть» военнослужащих сухопутных войск не будут увольнять в запас. Целые подразделения «перепрофилируют» в части морской пехоты и воздушно-десантных войск. Военнослужащих также будут переводить в ВМС и ВВС.

Немногим ранее та же South China Morning Post сообщала о том, что в ближайшее время численность морской пехоты КНР возрастет с сегодняшних 20 тысяч до 100. Итого, в них привлекут дополнительно около 80 тысяч военнослужащих. В составе морской пехоты будет сформировано 6 бригад, бойцы которых будут нести службу как в самом Китае, так и на зарубежных базах – в Джибути и Пакистане.

Некоторое количество солдат и офицеров помимо морской пехоты переведут в другие рода войск (на флот, в авиацию, ракетные войска). Списочный состав только ВМС должен вырасти на 15% с нынешних 235 тысяч.

Более того, журналисты обратили внимание на тот факт, что увольняемым в запас военным полагается одноразовая выплата-компенсация, а эти деньги в бюджет явно не заложены. Поэтому в прессе было высказано предположение о том, что выплаты могут быть растянуты на несколько лет.

Но всему происходящему есть более простое объяснение. Уволено в запас может быть относительно небольшое количество военнослужащих – остальные просто уйдут из СВ «переводом» и продолжат службу в новом качестве. Речь идет не о полноценном сокращении, а о реальном реформировании вооруженных сил.

И на этом месте людям, страдающим паранойей по китайскому вопросу, стоило бы стыдливо потупить глаза. Несмотря на прогнозы диванных теоретиков, уже давно предсказывающих войну с КНР, Пекин радикально сокращает сухопутные войска, потенциально применимые против России в первую очередь (ввиду наличия у нас огромной сухопутной границы), и в разы увеличивает состав тех частей, которые способны выполнить задачу «за морем». Или даже «за океаном».

Крайне сомнительно, чтобы Китай пошел на столь грандиозные реформы только ради Тайваня. Конфликту между КНР и мятежным островом уже десятки лет. И ради него одного Пекин определенно не стал бы так стремительно наращивать свои мобильные силы. Так что повод насторожиться есть у Японии, у всех, с кем у Пекина есть нерешенные территориальные споры в Южно-Китайском море, а, возможно, в перспективе даже у США.

Мы же пока можем выдохнуть. Происходящее не исключает на все 100% возможность возникновения спорных моментов у нас с Китаем в отдаленном будущем. Но пока что взгляд дракона обращен на Восток.