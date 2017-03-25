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Меркель признала ошибки ЕС и призвала их исправлять

15:07 25.03.2017
Ангела Меркель. Фото с сайта sharij.net
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ЕС совершал ошибки, но наступило время закончить незавершенное, и для этого есть хорошая база. Об этом заявила в пятницу в интервью Первому каналу итальянского государственного телевидения канцлер ФРГ Ангела Меркель, прибывшая в Рим на торжества по поводу 60-летия подписания Римского договора.

"Думаю, что мы далеко не все делали хорошо. И то, что осталось незавершенным, пришло время завершить сейчас, для этого у нас есть хорошая база", - сказала Меркель.

"Открывая внутренние границы, мы не думали об укреплении внешних границ. Вводя единую валюту, мы не были готовы к кризису. Но все это мы исправляем сейчас через банковский союз и механизмы стабилизации. Главное, что все это должно делаться в атмосфере солидарности", - цитирует ТАСС канцлера ФРГ.

По ее мнению, Европа сумеет найти единый ответ на миграционную проблему, "когда каждый сделает вклад, исходя из своих возможностей". "Мы должны гарантировать (такие условия), чтобы люди не бежали (из своих стран), разрешить кризисы, такие как в Сирии, и делать все это вместе", - продолжила Меркель.

Она также вновь обозначила один из главных тезисов своей экономической политики: "Нам необходимо согласовать настоящие правила, и этого нельзя сделать без экономии".
По поводу инцидента во время встречи с президентом США Дональдом Трампом (он якобы не пожал Меркель руку) канцлер сказала, что "рукопожатий было достаточно". "Не думаю, чтобы это было плохим сигналом для Европы. Только вместе мы можем быть сильными", - заключила она.

 

Темы: Ангела Меркель, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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25.03.2017, 17:12
Гость: Изя

Главная ошибка Европы - это участие в "плане Маршалла", который превратил их в вечных рабов американских корпораций. Они и эту ошибку планируют исправить?
25.03.2017, 16:38
Гость: плохая ученица

Следовало бы Путину взять шефство над Меркель.
25.03.2017, 16:19
Гость: gvozd

начать надо с того, что бы выпереть эту старую дуру под зад коленом.
за последние 7 лет, меркель была в центре Всего Плохого что происходило в ес.
она нанесла огромный ущерб и довела ес до развала - лишний пример того что баб надо деражать подальше от управления.
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