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Лидеры 27 стран ЕС подписали декларацию о будущем Евросоюза после Brexit

15:52 25.03.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Лидеры 27 стран Евросоюза, которые останутся в объединении после выхода Великобритании, подписали Римскую декларацию о достижениях, вызовах и приоритетах ЕС.

Декларация стала главным итогом саммита, посвященного 60-летию Римского договора (1957), который заложил основы Евросоюза, передает РИА Новости.

Документ отражает видение будущего Евросоюза во всех сферах. Как ранее сообщала администрация президента Франции, в нем выражены как достижения европейцев за последние 60 лет (в том числе мир, процветание, европейская социальная модель), так и вызовы, стоящие перед ЕС, — рост популизма, недоверие к европейским институтам и террористическая угроза.

На фоне Brexit в декларации особенно подчеркивается стремление оставшихся стран к еще большему единству и солидарности.

"Мы сделаем Европейский Союз сильнее и устойчивее путем еще большего единства и солидарности между нами и соблюдением общих правил", — заявляют лидеры.

При этом в документе допускается возможность развития разными темпами и с разной интенсивностью. Этот принцип "многоскоростной Европы" стал одной из главных трудностей при подготовке саммита. Его поддерживают, в частности, Германия, Франция и страны Бенилюкса, но ряд государств Восточной Европы, в том числе Чехия, Польша, Словакия и Венгрия, выступали против упоминания этого принципа в итоговой декларации, поскольку опасаются, что он позволит странам Западной Европы принимать решения без них.

В числе приоритетов на будущее лидеры Евросоюза назвали безопасность и защиту, процветание и экономический рост, социальную политику и сильные позиции на международной арене.

При этом усиливать позиции Европы ЕС намерен, создавая новые партнерства и способствуя стабильности и процветанию "на Ближнем Востоке, в Африке и во всем мире".

Укреплять оборону и безопасность европейские лидеры собираются в сотрудничестве с НАТО, но при этом будут учитываться индивидуальные обстоятельства стран-членов Союза.

Темы: Великобритания, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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25.03.2017, 18:31
Гость: Skeptik

С выходом Англии ЕС потреляла глвного донора, прежнее управление!
Аппетиты южан на халяву не знают предела!
Германия в коалиции с Англией, Австрией, Голландией могли диктовать условия!
Теперь СЕВЕР, страны Доноры потреял контролльный пакет власти!
Власть прешла к средиземноморцам получателям помощи, Италия, Испания, Греция
Они обложат Германию непосильной данью!
Долги растут не по дням а по часам!
Италия уже сейчас не может обслуживать долг!
ЕС мертв!
Аминь!
25.03.2017, 18:22
Гость: Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

А твоей Молдавии это выгодно?
25.03.2017, 17:16
Гость: Трезвый

Евросоюз без поддержки США через НАТО ноль без палочки.По сути главная страна ЕС-ФРГ до сих пор оккупирована пиндосами и все их лидеры на крючке ЦРУ США с каким нибудь компроматом.ЕС нужен США ради доминирования в мире и не нужен как экономический конкурент.Поэтому можно подписывать любые бумажки,но их действие без одобрения заокеанского босса нулевое.Куда пойдет ЕС решат не только лидеры стран,но и их народы и здесь все подвешено.Если победит Ле Пен,то однозначно ЕС кирдык.Одной Германии не прокормить,не удержать 25 государств в любом случае и тогда раздрай неизбежен.Но это выгодно ли России?
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