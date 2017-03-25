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Мария Максакова впервые прокомментировала расстрел Вороненкова

12:54 25.03.2017
Мария Максакова. Стоп-кадр с видео в YouTube
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Спустя несколько дней после убийства супруга Мария Максакова решила прервать молчание и прокомментировала смерть мужа, сообщает телеканал "Россия 24". Она рассказала журналистам, что очень тяжело переживает потерю и призналась, что не представляет, как ей дальше жить.

В настоящий момент оперная дива находится под усиленной защитой, ее возят в бронированной машине.

Мария Максакова уверена: если бы Дениса Вороненкова так охраняли, все было бы по-другому. Говоря о том, кто мог организовать покушение на ее мужа, Максакова отметила, что не планирует выдвигать никаких версий. По её мнению, расследованием должны заниматься сотрудники правоохранительных органов. Вместо этого певица собирается сосредоточиться на воспитании своего 11-месячного сына.

Темы: Украина, Резонансные убийства и покушения в мире
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Комментарии читателей
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25.03.2017, 18:24
Гость: Сергей Ярославль

Максакова – это «жена декабриста», прямо скажем, не очень умная и не очень удачливая. Хотя по-человечески её, дуру, теперь, конечно, очень жаль.
25.03.2017, 18:23
Гость: прохфессор Голопупенко

Да илита.... всё бегат и плачет, со времен Ивана Василича. Изменились тока границы.
25.03.2017, 17:50
Гость: Кот Мурр

Жить то хоцца!
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