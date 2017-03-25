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Дональд Трамп отозвал свой законопроект по реформе здравоохранения

11:49 25.03.2017
Дональд Трамп. Фото Gage Skidmore с сайта wikipedia.org
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Президент США Дональд Трамп отозвал из конгресса свой законопроект по реформе здравоохранения, призванный заменить систему медицинского страхования Obamacare, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на CNN.

"Президент Трамп попросил спикера Пола Райана отозвать план республиканцев по отмене и замене Obamacare", - сообщает телеканал со ссылкой на источник.

Ранее стало известно, что в ходе обсуждения после многочасовых дебатов объявлен перерыв. Как передал корреспондент "Интерфакса", дебаты продолжались более шести часов, при этом большое количество парламентариев выступали резко против реформы Дональда Трампа. Затем был объявлен перерыв, что вызвало гул неодобрительных голосов.

Дональд Трамп считает, что системе медицинского страхования Obamacare необходимо пока позволить "идти своим путем" и "показать свою несостоятельность".

"Самое лучше, что мы можем сделать, с политической точки зрения, это позволить Obamacare показать свою несостоятельность", - сказал Трамп журналистам в пятницу после того, как законопроект по реформе здравоохранения был отозван из палаты представителей конгресса.

Трамп подчеркнул, что из нового законопроекта "получится еще лучший проект по здравоохранению".

Темы: Дональд Трамп, США, Законотворческая деятельность в мире
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Комментарии читателей
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25.03.2017, 16:45
Гость: blog2038

"Если бы все республиканцы бы были ЗА - законопроект бы пошел"
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Верно только отчасти.
В Палате законопроект прошёл бы.
В Сенате - скорее всего нет, у Республиканцев нет необходимого минимального большинства (60), а ожидать что Демократы поддержат новый законопроект возможно, но очень маловероятно.
Похоже, что пидётся ждать 2018-го года и пробовать снова.
25.03.2017, 16:04
Гость: Поправка

Живу в Штатах много лет, и подобный "европейский" лепет о демократии считаю жалким и смешным.
Рядовые американцы против обамовской программы здравоохранения. С её принятием медицинские услуги стали хуже и дороже. Это какой же маразм у такой программы: если американец потерял работу, и не имеет денег купить медицинскую страховку, то правительство на этого американца наложит громадный штраф, и продолжит штрафовать его, пока он не купит страховку. Короче, вгонит его в пожизненную долговую яму.
Исследования ученых стэнфордского университета доказали, что законопроекты в США принимаются только в интересах большого бизнеса и банков. Мнения и предпочтения конгрессменов в США определяются их связями с бизнесом, а не с населением. Громадное влияние на Конгресс оказывают лоббисты, опять же представляющие интересы большого бизнеса и банков.
25.03.2017, 15:19
Гость: мик

может он и прав. А вообще брал бы пример с СССР сего бесплатной и общедоступной медициной.
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