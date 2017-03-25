Дональд Трамп отозвал свой законопроект по реформе здравоохранения

Президент США Дональд Трамп отозвал из конгресса свой законопроект по реформе здравоохранения, призванный заменить систему медицинского страхования Obamacare, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на CNN.

"Президент Трамп попросил спикера Пола Райана отозвать план республиканцев по отмене и замене Obamacare", - сообщает телеканал со ссылкой на источник.

Ранее стало известно, что в ходе обсуждения после многочасовых дебатов объявлен перерыв. Как передал корреспондент "Интерфакса", дебаты продолжались более шести часов, при этом большое количество парламентариев выступали резко против реформы Дональда Трампа. Затем был объявлен перерыв, что вызвало гул неодобрительных голосов.

Дональд Трамп считает, что системе медицинского страхования Obamacare необходимо пока позволить "идти своим путем" и "показать свою несостоятельность".

"Самое лучше, что мы можем сделать, с политической точки зрения, это позволить Obamacare показать свою несостоятельность", - сказал Трамп журналистам в пятницу после того, как законопроект по реформе здравоохранения был отозван из палаты представителей конгресса.

Трамп подчеркнул, что из нового законопроекта "получится еще лучший проект по здравоохранению".