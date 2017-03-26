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Суд в Йемене приговорил президента страны к смертной казни

14:26 26.03.2017
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Суд в столице Йемена Сане, контролируемой йеменскими мятежниками из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), приговорил президента страны Абд Раббу Мансура Хади к смертной казни, передает РИА Новости со сылкой на агентство Рейтер.

По данным агентства, Хади был приговорен к смертной казни за "государственную измену" и "содействие стране-агрессору Саудовской Аравии и ее союзникам". Помимо него суд Саны приговорил к высшей мере наказания еще шесть высокопоставленных чиновников в его правительстве, в том числе посла Йемена в США Ахмеда Авада Бин Мубарака и бывшего министра иностранных дел страны Рияда Ясина.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Темы: Йемен
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26.03.2017, 17:22
Гость: Петр Николаевич

В конце концов, когда проснется российский народ и приговорит к смертной казне предателя, преступника "гаранта" и его воровскую вертикаль. Когда, доколе ждать, когда не будет государства?
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