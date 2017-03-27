Земан рассказал о взломе своего компьютера американскими хакерами

Американские хакеры взломали персональный компьютер президента Чехии Милоша Земана и разместили в нем детскую порнографию. Об этом глава государства рассказал пражскому радио Frekvence-1.

Земан затруднился сказать, когда именно его компьютер был атакован хакерами. По его словам, это произошло в загородной резиденции – замке Ланы – примерно около года назад.

Вызванные президентом специалисты по компьютерной безопасности из Пражского града пришли к выводу, что нападение было совершено из американского штата Алабама. При этом они добавили, что хакеры могли использовать прокси-серверы в других государствах.

Земан посетовал, что данное обстоятельство свело на нет вероятность привлечь виновных к уголовной ответственности

