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Земан рассказал о взломе своего компьютера американскими хакерами

00:00 27.03.2017
Милош Земан. Фото с сайта ptel.cz
Милош Земан. Фото с сайта ptel.cz
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Американские хакеры взломали персональный компьютер президента Чехии Милоша Земана и разместили в нем детскую порнографию. Об этом глава государства рассказал пражскому радио Frekvence-1.

Земан затруднился сказать, когда именно его компьютер был атакован хакерами. По его словам, это произошло в загородной резиденции – замке Ланы – примерно около года назад.

Вызванные президентом специалисты по компьютерной безопасности из Пражского града пришли к выводу, что нападение было совершено из американского штата Алабама. При этом они добавили, что хакеры могли использовать прокси-серверы в других государствах.

Земан посетовал, что данное обстоятельство свело на нет вероятность привлечь виновных к уголовной ответственности
 

Темы: США, Чехия, Компьютеры и Интернет, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
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