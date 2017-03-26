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Киев решил избавиться от недостроенного крейсера «Украина»

23:30 26.03.2017
Петр Порошенко. Фото с сайта president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото с сайта president.gov.ua
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Президент Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации недостроенного ракетного крейсера «Украина». Об этом сообщает издание «НикВести» со ссылкой на первого заместителя главы Николаевской области Вячеслава Боня.

В ход встречи с работниками николаевского завода имени 61 коммунара он заявил: «У вас стоит крейсер «Украина», есть Указ президента о его демилитаризации. Если снять вооружение и продать то, что останется – там хватит на компенсацию ваших зарплат, еще и останется три раза на столько же».

По словам чиновника, вооружение и оборудование корабля будет передано Миноброны Украины, а на продажу выставят его корпус и турбины.

Бонь отметил, что параллельно с указом президента готовился и проект постановления правительства о демилитаризации крейсера. Он уже прошел согласование в Минобороны и «Укроборонпроме». Теперь его должны рассмотреть Минфин и Минюст Украины.

Крейсер был заложен в 1984 году и спущен на воду в 1990-м. В 1993-м перешел в собственность Украины. Вскоре из-за отсутствия средств его достройка прекратилась. В начале 2000-х его планировалось ввести в состав ВМС Украины, но позднее такой шаг был признан нецелесообразным.
 

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Петр Порошенко
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