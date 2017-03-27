ЕС осудил задержание участников антикоррупционных акций в России

Евросоюз раскритиковал действия российских правоохранительных органов в связи с задержанием во многих городах РФ участников несанкционированных протестных акций. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешнеполитической деятельности.

В ЕС считают, что действия силовиков препятствовали осуществлению конституционных прав россиян на свободу выражения мнения и мирных собраний.

«Мы призываем российские власти полностью выполнять взятые на себя международные обязательства..., и немедленно освободить мирных демонстрантов, которые были задержаны», - говорится в сообщении.

Некоторое время назад аналогичное заявление было сделано Госдепартаментом США. Там задержание демонстрантов назвали «оскорблением демократических ценностей». Кроме того, ведомство выразило обеспокоенность тем, что в числе задержанных оказался оппозиционер Алексей Навальный.

Антикоррупционные акции прошли 26 марта в Москве, Санкт-Петербурге и еще ряде российских городов. При этом они не во всех случаях были согласованы с местными властями. В результате полиция задержала в столице свыше 800 человек, в Петербурге – более 130 и еще несколько сотен в других городах.

