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ЕС осудил задержание участников антикоррупционных акций в России

18:00 27.03.2017
Фото с сайта global.unc.edu
Фото с сайта global.unc.edu
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Евросоюз раскритиковал действия российских правоохранительных органов в связи с задержанием во многих городах РФ участников несанкционированных протестных акций. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешнеполитической деятельности.

В ЕС считают, что действия силовиков препятствовали осуществлению конституционных прав россиян на свободу выражения мнения и мирных собраний.

«Мы призываем российские власти полностью выполнять взятые на себя международные обязательства..., и немедленно освободить мирных демонстрантов, которые были задержаны», - говорится в сообщении.

Некоторое время назад аналогичное заявление было сделано Госдепартаментом США. Там задержание демонстрантов назвали «оскорблением демократических ценностей». Кроме того, ведомство выразило обеспокоенность тем, что в числе задержанных оказался оппозиционер Алексей Навальный.

Антикоррупционные акции прошли 26 марта в Москве, Санкт-Петербурге и еще ряде российских городов. При этом они не во всех случаях были согласованы с местными властями. В результате полиция задержала в столице свыше 800 человек, в Петербурге – более 130 и еще несколько сотен в других городах.
 

Темы: Россия, Европа, Массовые акции и беспорядки в России, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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27.03.2017, 22:40
Гость: парацельс

маски сорваны)))
путинский полицейский режим в действии)))
герои, арестовали гуляющих несовершеннолетних детей!)))
27.03.2017, 21:29
Гость: Русский парень

А ты уверен что тебя освободили бы от крепостного права? Думаю что так бы и остался крепостным.
27.03.2017, 20:54
Гость: Хм

Да ваши ещё не сбежали и сидят здесь при власти, но счета и недвижимость уже за границей.
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