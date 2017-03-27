]]> ]]>
Главная В мире Новости

Глава британского МИД Борис Джонсон отменил свой визит в Москву

16:03 27.03.2017
Фото с сайта peoples.ru
Фото с сайта peoples.ru
Материалы по теме:

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ​не приедет в Москву в марте, визит отменен из-за изменений в расписании встреч глав МИД стран-членов НАТО. Об этом сообщил РБК представитель пресс-службы посольства Великобритании в России.

«К сожалению, мы вынуждены отложить визит министра иностранных дел Великобритании в Россию, запланированный в этом месяце, в связи с изменениями в расписании встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО» — заявили в пресс-службе.

В посольстве подчеркнули, что Джонсон «с нетерпением ждет возможности возобновления визита как можно скорее».

Министерство иностранных дел Великобритании в начале марта анонсировало визит Джонсона в Москву, который должен был состояться «в ближайшие недели». В МИД уточняли, что Джонсон принял предложение российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, при этом согласие на визит не означает возврата к отношениям, которые были ранее. Переговоры будут сосредоточены на отношениях между Лондоном и Москвой, а также на международных темах, включая Сирию и Украину, подчеркивало ведомство. Издание The Sunday Times писало, что Джонсон во время своей поездки в США будет обсуждать свой предстоящий визит в Россию.

Предыдущий глава МИД Великобритании Филип Хэммонд в Россию не приезжал. Уильям Хейг, который возглавлял внешнеполитическое ведомство с мая 2010 года по июль 2014-го​, последний раз посетил Москву с рабочим визитом в мае 2012 года.

Темы: Россия, Великобритания, Международная политика, Международные отношения
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.03.2017, 21:44
P.S.

Жирный алкаш, милейший дедушка сера Уинстон Леонард Спенсорович Черчиль ...
В Бенгалии (1943), при Черчилле уморили 2,5 млн человек и в Индии Черчилль организовал голодомор 80 миллионов индусов. Свою карьеру Черчилль начал с подавления восстания Хосе Марти на Кубе и карательных операций в Судане - против латиносов и негров, не сделавших ему ничего дурного. Затем участвовал в геноциде буров. Затем, как мог, душил ирландцев, сомалийцев, родезийцев и индусов. Он сгонял с земли голодных кенийцев, высылал английских беспризорников тысячами в австралийские трудовые колонии, бомбил беженцев в Дрездене, СТЕРИЛИЗОВАЛ (КАСТРИРОВАЛ) 100 тыс "неполноценных ирландцев" и заключал их в особые концлагеря. Об индусах он говорил: "Тупая раса, спасаемая только своим размножением от судьбы, которую она заслужила". Ещё в 1937 году Черчилль толерантно учил: "Я не считаю, что по отношению к аборигенам Австралии была совершена несправедливость - более мудрая, более чистая раса пришла и заняла их место…".
Но никто не осуждает преступления черчиллизма и никто не реабилитирует жертвы черчилльских репрессий и не называет Черчилля преступником, тираном, убийцей и палачом. Никто не сносит его памятник в Лондоне…"
В результате Второй Мировой Войны Англия проиграла всё. Вообще всё. Сам же Черчилль принял величайшую империю, над которой никогда не заходило солнце, а оставил "остров".
27.03.2017, 21:08
Ну да

вы надеетесь, что молодые пацаны, которых вы, черногвардейцы, дубасили забудут и простят вам. Ну, да ждите, не долго осталось, если вы не помните событий сто лет назад. Тогда многие жандармы получили по делам своим.
27.03.2017, 21:06
Н-да...

Как Лавров с этим персонажем будет здороваться? Неужели за руку? Шойгу, в своё время, здороваться за руку с Рыжковым публично отказался.
Все комментарии (18)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.