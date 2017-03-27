Глава британского МИД Борис Джонсон отменил свой визит в Москву

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ​не приедет в Москву в марте, визит отменен из-за изменений в расписании встреч глав МИД стран-членов НАТО. Об этом сообщил РБК представитель пресс-службы посольства Великобритании в России.

«К сожалению, мы вынуждены отложить визит министра иностранных дел Великобритании в Россию, запланированный в этом месяце, в связи с изменениями в расписании встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО» — заявили в пресс-службе.

В посольстве подчеркнули, что Джонсон «с нетерпением ждет возможности возобновления визита как можно скорее».

Министерство иностранных дел Великобритании в начале марта анонсировало визит Джонсона в Москву, который должен был состояться «в ближайшие недели». В МИД уточняли, что Джонсон принял предложение российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, при этом согласие на визит не означает возврата к отношениям, которые были ранее. Переговоры будут сосредоточены на отношениях между Лондоном и Москвой, а также на международных темах, включая Сирию и Украину, подчеркивало ведомство. Издание The Sunday Times писало, что Джонсон во время своей поездки в США будет обсуждать свой предстоящий визит в Россию.

Предыдущий глава МИД Великобритании Филип Хэммонд в Россию не приезжал. Уильям Хейг, который возглавлял внешнеполитическое ведомство с мая 2010 года по июль 2014-го​, последний раз посетил Москву с рабочим визитом в мае 2012 года.