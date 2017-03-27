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Порошенко обвинил Россию в намерении поссорить украинцев

21:45 27.03.2017
Фото с сайта президента Украины
Фото с сайта президента Украины
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия стремится поссорить украинцев между собой.

«Россия давно поняла, что внешне Украину голыми руками не возьмешь. Поэтому она прилагает немалые усилия, чтобы рассорить украинцев, подорвать нас изнутри», - цитирует УНИАН его выступление по случаю годовщины создания Нацгвардии Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление украинского лидера. «Как будто не о стране своей говорит, а о еже каком-то или лягушке», - написала она на своей странице в Facebook.
 

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Министерство иностранных дел РФ, Петр Порошенко
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