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Стюардесса подменила во время рейса внезапно заболевшего пилота

18:31 28.03.2017
Фото с сайта svo.aero
Фото с сайта svo.aero
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Стюардессе немецкой авиакомпании TUIfly пришлось во время одного из рейсов занять место второго пилота, когда тот внезапно почувствовал себя плохо.

Инцидент произошел еще в конце прошлого года, но СМИ узнали о нем только теперь. Самолет, на котором случилось ЧП, совершал перелет из Ганновера на Майорку, сообщает издание Neue Presse.

Представитель авиакомпании отметил, что экипаж действовал в создавшейся ситуации безупречно. Заболевшего пилота госпитализировали сразу после посадки на Майорке. Позднее он вернулся в Германию уже в качестве пассажира.

Некоторое время назад сообщалось о том, что частный немецкий самолет приземлился в Москве из-за того, что командир воздушного судна внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Спасти пилота врачам не удалось.
  

Темы: Германия, Авиационные происшествия и аварийные посадки, Авиасообщение в мире, Зарубежные авиакомпании
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