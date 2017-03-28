Стюардесса подменила во время рейса внезапно заболевшего пилота

Стюардессе немецкой авиакомпании TUIfly пришлось во время одного из рейсов занять место второго пилота, когда тот внезапно почувствовал себя плохо.

Инцидент произошел еще в конце прошлого года, но СМИ узнали о нем только теперь. Самолет, на котором случилось ЧП, совершал перелет из Ганновера на Майорку, сообщает издание Neue Presse.

Представитель авиакомпании отметил, что экипаж действовал в создавшейся ситуации безупречно. Заболевшего пилота госпитализировали сразу после посадки на Майорке. Позднее он вернулся в Германию уже в качестве пассажира.

Некоторое время назад сообщалось о том, что частный немецкий самолет приземлился в Москве из-за того, что командир воздушного судна внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Спасти пилота врачам не удалось.

